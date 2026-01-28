Встреча Путина и аш-Шараа в Кремле: роль РФ на Ближнем Востоке, помощь в восстановлении Сирии
Путин: в отношениях России и Сирии никогда не было мрачных страниц с 1944 года
В Москву с визитом прибыл президент Сирии Ахмед аш-Шараа. На переговорах в Кремле он поблагодарил Владимира Путина за усилия России в стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Господин Путин, в свою очередь, поддержал усилия сирийского лидера по восстановлению целостности страны. Главные заявления со встречи — в подборке «Ъ».
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (слева в центре) и президент России Владимир Путин (справа в центре) на переговорах в Кремле
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Заявления Владимира Путина
- Удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере — рост четыре с лишним процента.
- Многое делается для развития отношений России и Сирии по всем направлениям.
- На межгосударственном уровне у России и Сирии никогда не было никаких мрачных страниц — с подписания соглашения СССР и Сирии в 1944 году.
- Большая межведомственная делегация правительства РФ посетила Сирию и очень активно отработала в Сирии с коллегами.
- Намечены хорошие мероприятия по линии промышленности, спорт,а медицины.
- Очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, российская строительная отрасль готова к этому.
- Россия поддерживает усилия президента Сирии по восстановлению территориальной целостности страны.
- Интеграция Заевфратья на северо-востоке страны является, безусловно, важнейшим шагом в этом направлении.
Заявления Ахмеда аш-Шараа
- За 2025 год состоялось 13 взаимных визитов сирийских и российских делегаций.
- У РФ и Сирии есть очень много тем, которые можно проработать и обсудить.
- Россия играет большую роль в стабилизации ситуации не только в Сирии, но и на Ближнем Востоке.
- Сирия благодарна России и президенту Путину за усилия по стабилизации.