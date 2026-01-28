Встреча Путина и аш-Шараа в Кремле: роль РФ на Ближнем Востоке, помощь в восстановлении Сирии

В Москву с визитом прибыл президент Сирии Ахмед аш-Шараа. На переговорах в Кремле он поблагодарил Владимира Путина за усилия России в стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Господин Путин, в свою очередь, поддержал усилия сирийского лидера по восстановлению целостности страны. Главные заявления со встречи — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (слева в центре) и президент России Владимир Путин (справа в центре) на переговорах в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (слева в центре) и президент России Владимир Путин (справа в центре) на переговорах в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заявления Владимира Путина

Удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере — рост четыре с лишним процента.

Многое делается для развития отношений России и Сирии по всем направлениям.

На межгосударственном уровне у России и Сирии никогда не было никаких мрачных страниц — с подписания соглашения СССР и Сирии в 1944 году.

Большая межведомственная делегация правительства РФ посетила Сирию и очень активно отработала в Сирии с коллегами.

Намечены хорошие мероприятия по линии промышленности, спорт,а медицины.

Очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, российская строительная отрасль готова к этому.

Россия поддерживает усилия президента Сирии по восстановлению территориальной целостности страны.

Интеграция Заевфратья на северо-востоке страны является, безусловно, важнейшим шагом в этом направлении.

Заявления Ахмеда аш-Шараа