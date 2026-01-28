Путин поддержал усилия аш-Шараа по восстановлению целостности Сирии

Президент России Владимир Путин на встрече в Москве поздравил президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с началом процесса восстановления территориальной целостности Арабской Республики. Российский лидер заметил, что РФ готова помочь в этом вопросе.

Ахмед аш-Шараа

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ахмед аш-Шараа

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы знаем, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе»,— заявил Владимир Путин на встрече в Кремле. По его словам, российская сторона внимательно наблюдала за усилиями сирийских властей по восстановлению территориальной целостности.

На переговорах в Кремле, как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию на Ближнем Востоке, а также темы, связанные с пребыванием российских военнослужащих в Сирии.

Лусине Баласян