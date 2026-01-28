Путин: отношения России и Сирии развиваются благодаря усилиям аш-Шараа

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям президента Сирии Ахмеда аш-Шараа отношения стран развиваются. Российский лидер обратил внимание, что ведется работа по сотрудничеству в областях спорта, медицины и строительства.

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

«Наши ведомства, самые разные, работают активно после вашего предыдущего визита. Большая межведомственная делегация российского правительства посетила Сирию и очень активно отработала в Сирии с коллегами. Так что у нас намечены хорошие мероприятия в этом смысле и по линии промышленности, и по линии гуманитарных ведомств – это и спорт, медицина, строительство»,— сказал Владимир Путин на переговорах с Ахмедом аш-Шараа в Москве.

Предыдущая встреча Владимира Путина с сирийским президентом прошла в середине октября 2025 года. Тогда политики обсуждали возможность пересмотра прежних соглашений между странами, которые были заключены с правительством бывшего сирийского президента Башара Асада.

Лусине Баласян