Президент Сирии: РФ играет историческую роль в стабилизации на Ближнем Востоке
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Россия играет значимую роль в стабилизации ситуации в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Он поблагодарил российского президента Владимира Путина за усилия в этом направлении.
Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы надеемся, что эти усилия будут продолжаться до тех пор, пока регион Ближнего Востока не выйдет на более высокий уровень развития и процветания»,— заявил Ахмед аш-Шараа на встрече с российским президентом в Кремле.
Встреча Путина и аш-Шараа в Кремле: роль РФ на Ближнем Востоке, помощь в восстановлении Сирии
В начале переговоров Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям Ахмеда аш-Шараа отношения стран развиваются, а также ведется работа по сотрудничеству в областях спорта, медицины и строительства. Российский лидер также поздравил президента Сирии с началом процесса восстановления территориальной целостности Арабской Республики.