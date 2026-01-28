Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Президент Сирии: РФ играет историческую роль в стабилизации на Ближнем Востоке

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Россия играет значимую роль в стабилизации ситуации в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Он поблагодарил российского президента Владимира Путина за усилия в этом направлении.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы надеемся, что эти усилия будут продолжаться до тех пор, пока регион Ближнего Востока не выйдет на более высокий уровень развития и процветания»,— заявил Ахмед аш-Шараа на встрече с российским президентом в Кремле.

В начале переговоров Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям Ахмеда аш-Шараа отношения стран развиваются, а также ведется работа по сотрудничеству в областях спорта, медицины и строительства. Российский лидер также поздравил президента Сирии с началом процесса восстановления территориальной целостности Арабской Республики.

Лусине Баласян

