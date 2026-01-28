Участок дороги Тбилисская—Кропоткин на Кубани отремонтируют в 2026 году

В Кавказском районе Краснодарского края в 2026 году завершат ремонт участка автодороги Тбилисская—Кропоткин. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

В нормативное состояние приведут 7,1 км дороги по улице Красной между станицами Тбилисской и Казанской. Объект ремонтируют поэтапно.

Первый этап стартовал в октябре 2025 года. Подрядчик выполнил фрезерование покрытия, установил временные дорожные знаки и ограждения в соответствии с ГОСТ, устранил дефекты и уложил выравнивающий слой асфальтобетона.

В январе 2026 года работы продолжились в плановом режиме. Завершение всего комплекса мероприятий по государственному контракту запланировано на конец ноября.

Дорога Тбилисская—Кропоткин является ключевой транспортной связью между населенными пунктами района. От состояния трассы зависит доступ жителей сельских территорий к социальным, образовательным и медицинским объектам.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае около 53 млрд руб. направят на реализацию 14 национальных проектов в 2026 году. Из краевого бюджета выделят 28,7 млрд руб., из федерального — 24 млрд руб.

Нурий Бзасежев