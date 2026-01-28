Прокуратура утвердила обвинение экс-главе думы Красноуфимска за стрельбу из ружья

Красноуфимская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего председателя думы Красноуфимска Рустама Гамалиева, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Вину он признал в полном объеме.

Согласно версии следствия, господин Гамалиев, занимая должность председателя думы Красноуфимска, ночью 6 декабря 2025 года, вооружился ружьем «Сайга-410», которое имел на законных основаниях. Перейдя во двор многоквартирного дома по ул. Манчажской, не менее трех раз выстрелил в воздух. «Обеспокоенные граждане вызвали полицию»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным местных СМИ, господин Гамалиев учинил стрельбу по случаю инаугурации нового главы муниципалитета: в конце ноября прошлого года депутаты думы города поддержали кандидатуру врио мэра Юрия Ладейщикова.

После стрельбы он сложил полномочия председателя думы по требованию прокуратуры — из-за утраты доверия, так как он не предпринял мер по урегулированию конфликта интересов.

После внутренних проверок прокуратура выяснила, что спикер был индивидуальным предпринимателем и согласовал в мэрии города проект остановок общественного транспорта, их количество, цену и предполагаемые сроки поставки.

«Не предприняв мер по урегулированию конфликта интересов, председатель представительного органа принял участие в сентябре 2024 года и феврале 2025 года в голосованиях о выделении бюджетных средств по установке данных остановочных комплексов на общую сумму 4,5 млн руб. Муниципальным казенным учреждением в 2024 году и в 2025 году с председателем Думы, как индивидуальным предпринимателем, в обход проведения конкурсных процедур, путем искусственного дробления закупок, заключены договоры по поставке остановочных комплексов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, после инцидента Рустама Гамалиева задержали. Красноуфимский районный суд постановил отправить экс-чиновника в следственный изолятор. Спустя две недели его отпустили под домашний арест.

27 сентября прошлого года Красноуфимский районный суд арестовал экс-мэра города Михаила Конева. Органами следствия он обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности). Господин Конев пытался обжаловать меру пресечения, чтобы заменить ее на более мягкую, однако безуспешно — Свердловский областной суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции.

Артем Путилов