Дума Красноуфимска избрала мэром Юрия Ладейщикова

Депутаты думы Красноуфимска (Свердловская область) поддержали кандидатуру врио главы Юрия Ладейщикова на вопросе об избрании мэра, сообщил «Ъ-Урал» осведомленный источник. За наделение господина Ладейщикова полномочиями градоначальника на пять лет выступили 16 из 17 присутствующих на заседании парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ладейщиков

Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Юрий Ладейщиков

Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Юрий Ладейщиков сменил на посту Михаила Конева, который руководил Красноуфимском с 2021 года. В сентябре он заявил об уходе в отставку по собственному желанию, спустя сутки экс-мэр был задержан, затем арестован. Следствие предъявило Михаилу Коневу обвинение по п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Сообщалось, что будучи мэром он трудоустроил в МБУ «ЖКУ» председателя местной думы Анатолия Худякова, должность которого в представительном органе является неоплачиваемой. В ноябре суд продлил Михаилу Коневу арест до 25 декабря.

Юрий Ладейщиков окончил Уральскую государственную сельскохозяйственную академию, получил квалификацию инженера-механика, также является магистром по программе «Управление образовательными учреждениями». Более десяти лет работал в Красноуфимском профессиональном училище: прошел путь от мастера до заместителя директора по производственному обучению. Возглавлял комитет по делам молодежи города, позже получил должность заместителя главы Красноуфимска по социальной политике. В сентябре был утвержден врио мэра.

По итогам выборов главы Свердловской области в сентябре Красноуфимск возглавил рейтинг городов с наименьшей поддержкой кандидатуры Дениса Паслера (был выдвинут от «Единой России») — за него проголосовали 49% избирателей, получивших бюллетень. На тот момент вице-губернатор Олег Чемезов отмечал, что на результат повлияла группа оппозиционных депутатов в местной думе. «Там была против Паслера большая работа. Один из примеров непорядочной работы»,— пояснил он в сентябре.

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, власти ожидают, что новый мэр сможет разобраться с протестными настроениями в городе. «Резиденция губернатора рассчитывает на Юрия Ладейщикова и его опыт. Он давно работает в Красноуфимске, правительство будет ему помогать»,— подчеркнул собеседник.

По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в Красноуфимске проживали 37 833 человека, в 2024-м — 37 850. Доходы местного бюджета на 2025 год запланированы в 3 млрд 155,7 млн руб., объем расходов — в 3 млрд 310,3 млн руб., размер дефицита — в 154,6 млн руб.

Василий Алексеев