Экс-председателя думы Красноуфимска Рустама Гамалиева отпустили под домашний арест

Свердловский областной суд отпустил под домашний арест бывшего председателя думы Красноуфимска (Свердловская область) Рустама Гамалиева, сообщили в пресс-службе судов региона. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

Напомним, в конце декабря прошлого года Красноуфимский районный суд (Свердловская область) отправил Гамалиева в СИЗО до 23 февраля 2026 года. До этого по требованию прокуратуры его полномочия в качестве председателя думы Красноуфимска были досрочно прекращены в связи с утратой доверия.

После внутренних проверок надзорное ведомство выяснило, что спикер гордумы Красноуфимска являлся индивидуальным предпринимателем и согласовал в мэрии города проект остановок общественного транспорта, их количество, цену и предполагаемые сроки поставки. В сентябре 2024 года и в феврале 2025 года Гамалиев участвовал в голосованиях о выделении бюджета на установку этих комплексов на сумму 4,5 млн руб. Муниципальное учреждение совместно с председателем в обход проведения конкурса искусственно раздробило закупки и заключило договоры поставки остановок. Прокуратура вносила представление об устранении нарушений порядка определения поставщика — позднее контракты были заключены с аффилированными спикером лицами. Таким образом, председатель получил бюджетные деньги за остановки через подконтрольных лиц.

Напомним, 27 сентября Красноуфимский районный суд арестовал экс-мэра города Михаила Конева. Органами следствия он обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности).

Артем Путилов