Спикера думы Красноуфимска отправили в отставку в связи с утратой доверия
По требованию прокуратуры полномочия председателя думы Красноуфимска Рустама Гамалиева досрочно были прекращены в связи с утратой доверия — он не предпринял мер по урегулированию конфликта интересов, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он занимал этот пост с апреля.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В ходе проверок ведомство установило, что спикер думы был индивидуальным предпринимателем и согласовал в администрацией Красноуфимска проект остановок, их количество, цену и предполагаемые сроки поставки. В сентябре 2024 года и в феврале 2025 года он принимал участие в голосованиях о выделении бюджета по установке этих комплексов на сумму 4,5 млн руб. Муниципальное казенное учреждение вместе с председателем в обход проведения конкурса искусственно раздробило закупки и заключило договоры поставки остановок. Прокуратура вносила представление об устранении нарушений порядка определения поставщика — позднее контракты были заключены с аффилированными спикером лицами. Таким образом, председатель получил бюджетные деньги за остановки через подконтрольных лиц.
После рассмотрения думой Красноуфимска требования прокуратуры об устранении нарушений закона полномочия спикера гордумы были прекращены.