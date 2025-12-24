Спикера думы Красноуфимска отправили в отставку в связи с утратой доверия

По требованию прокуратуры полномочия председателя думы Красноуфимска Рустама Гамалиева досрочно были прекращены в связи с утратой доверия — он не предпринял мер по урегулированию конфликта интересов, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он занимал этот пост с апреля.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе проверок ведомство установило, что спикер думы был индивидуальным предпринимателем и согласовал в администрацией Красноуфимска проект остановок, их количество, цену и предполагаемые сроки поставки. В сентябре 2024 года и в феврале 2025 года он принимал участие в голосованиях о выделении бюджета по установке этих комплексов на сумму 4,5 млн руб. Муниципальное казенное учреждение вместе с председателем в обход проведения конкурса искусственно раздробило закупки и заключило договоры поставки остановок. Прокуратура вносила представление об устранении нарушений порядка определения поставщика — позднее контракты были заключены с аффилированными спикером лицами. Таким образом, председатель получил бюджетные деньги за остановки через подконтрольных лиц.

После рассмотрения думой Красноуфимска требования прокуратуры об устранении нарушений закона полномочия спикера гордумы были прекращены.

Ирина Пичурина