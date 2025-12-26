Суд на Урале арестовал экс-председателя думы Красноуфимска Рустама Гамалиева

Красноуфимский районный суд (Свердловская область) отправил в СИЗО до 23 февраля 2026 года депутата Рустама Гамалиева, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Ранее по требованию прокуратуры его полномочия в качестве председателя думы Красноуфимска были досрочно прекращены в связи с утратой доверия, поскольку он не предпринял мер по урегулированию конфликта интересов.

В ходе внутренних проверок ведомство выяснило, что спикер гордумы Красноуфимска был индивидуальным предпринимателем и согласовал в мэрии города проект остановок общественного транспорта, их количество, цену и предполагаемые сроки поставки.

«Не предприняв мер по урегулированию конфликта интересов, председатель представительного органа принял участие в сентябре 2024 года и феврале 2025 года в голосованиях о выделении бюджетных средств по установке данных остановочных комплексов на общую сумму 4,5 млн рублей. Муниципальным казенным учреждением в 2024 году и в 2025 году с председателем Думы, как индивидуальным предпринимателем, в обход проведения конкурсных процедур, путем искусственного дробления закупок, заключены договоры по поставке остановочных комплексов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 27 сентября Красноуфимский районный суд арестовал экс-мэра города Михаила Конева. Органами следствия он обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности). По данным источника «Ъ-Урал» в силовой среде, ранее его подозревали в незаконной передаче оружия (ч.1 ст.222 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Артем Путилов