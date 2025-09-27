Экс-мэр Красноуфимска Михаил Конев отправлен в СИЗО до 24 ноября

Красноуфимский районный суд арестовал экс-мэра Красноуфимска Михаила Конева до 24 ноября 2025 года, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Соцсети Михаила Конева

Накануне он был задержан силовиками.

«Органами следствия он обвиняется в совершении преступления по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности», — сообщила прокуратура Свердловской области.

Напомним, 25 сентября депутаты думы Красноуфимска поддержали решение о досрочном прекращении полномочий главы города Михаила Конева. Собеседник «Ъ-Урал» сообщал, что мэр направил заявление об отставке по собственному желанию из-за «внимания правоохранительных органов» к нему. В июле сообщалось, что в отношении Михаила Конева проводится проверка.

Также 24 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск.

Артем Путилов