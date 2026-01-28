Главные новости к утру 28 января

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что соглашение об урегулировании военного конфликта, состоящее из 20 пунктов, вероятно, будут подписывать три стороны: Россия, Украина и США,. При этом предполагается, что Москва и Киев будут подписывать его по отдельности.

В Калифорнии задержали двух россиянок за проникновение на военную базу. Сейчас они находятся в депортационном центре и ожидают возвращения на родину, сообщили в посольстве РФ в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас к берегам Ирана движется еще одна армада кораблей США. Он призвал Тегеран подписать сделку с Вашингтоном.

Бывший главный нарколог России Евгений Брюн, которого в 2024 году осудили на семь лет по делу о хищении 138 млн руб., освобожден от отбывания наказания в колонии из-за состояния его здоровья, сообщило «РИА Новости».

Сенатор Александр Вайнберг подал заявление об уходе из Совета федерации.