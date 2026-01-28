В Калифорнии задержали двух россиянок за проникновение на военную базу

Власти США задержали двух гражданок России, которые, по утверждению американской стороны, незаконно въехали на территорию военной базы в Калифорнии. Сейчас они находятся в депортационном центре и ожидают возвращения на родину. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба посольства России в США.

Сейчас россиянки содержатся в местном центре временного размещения до решения вопроса о репатриации. «Сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне поддерживают контакт с иммиграционными властями, выясняя обстоятельства произошедшего и требуя соблюдения их прав в полном объеме»,— сообщили в ведомстве.

Госдепартамент США официально еще не уведомил российскую сторону о задержании женщин, заявили в посольстве. Ведомству направлена соответствующая дипломатическая нота, добавили в дипломатическом представительстве.