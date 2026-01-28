Глава МИД Украины рассказал о формате подписания возможного мирного соглашения

Возможное соглашение об урегулировании военного конфликта, состоящее из 20 пунктов, будут подписывать три стороны: Россия, Украина и США, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда». При этом предполагается, что Москва и Киев будут подписывать его по отдельности, следует из интервью с главой МИД.

«Это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США. На сегодняшний день обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс»,— заявил господин Сибига.

Министр добавил, что европейская сторона тоже присутствует в мирном процессе и участвует в договоренностях о гарантиях безопасности. «Даже если подписи ЕС под документом нет — в нем не может быть никаких пунктов, не согласованных с европейскими союзниками. Это важно»,— сказал он.

Украина рассчитывает на подписание этого соглашения, однако оно еще не было согласовано, заявил министр. Стороны все еще не разрешили наиболее чувствительные вопросы, касающиеся территорий и работы Запорожской атомной электростанции, сказал Андрей Сибига.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов плана по урегулированию конфликта с Россией, обсуждаемого с администрацией США. План включает в себя соглашение о ненападении, подтверждение суверенитета Украины, предоставление гарантий безопасности для Киева. Документ был доработан в ноябре прошлого года, сообщали в Белом доме.