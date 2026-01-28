Суд освободил из колонии бывшего главного нарколога России Брюна

Бывший главный нарколог России Евгений Брюн, которого в 2024 году осудили на семь лет по делу о хищении 138 млн руб., освобожден от отбывания наказания в колонии, сообщает «РИА Новости». Основанием для освобождения стало заболевание господина Брюна, не совместимое с содержанием в местах лишения свободы.

Евгений Брюн был задержан в августе 2022 года. Он был осужден по делу о завышении стоимости тест-контейнеров для выявления наркотиков. Вместе с ним по делу проходили еще четыре человека. Фигуранты были признаны виновными в хищении средств департамента здравоохранения Москвы. Им дали от четырех до семи лет. Никто из подсудимых во время судебного процесса вину не признал.

Защита Брюна считает приговор незаконным и пытается его оспорить. Весной 2025 года апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменения. Защита обжаловала приговор в кассации — заседание пройдет сегодня, 28 января.