Сенатор Вайнберг подал заявление об уходе из Совета федерации

Совет федерации рассмотрит на пленарном заседании 28 января вопрос о досрочном освобождении от полномочий сенатора Александра Вайнберга. Это следует из проекта повестки заседания.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заявление господина Вайнберга об уходе рассмотрели в Совете федерации 27 января, сказал ТАСС глава комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, это личное решение сенатора.

Александр Вайнберг — член комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Он стал сенатором в октябре 2021 года. Его полномочия должны были окончиться в сентябре 2026-го. Он представлял Законодательное собрание Нижегородской области.

Господин Вайнберг окончил Горьковский педагогический институт имени Максима Горького по специальности учитель физкультуры, затем — Нижегородскую академию МВД России. В 2017 году он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2024-м — орден Дружбы. До прихода в комитет Совета федерации был депутатом Законодательного собрания Нижегородской области.

В 1990-1994 годах Александр Вайнберг был участников группы «Любэ». В 2003 году он написал для группы песню «Дайте вашим детям наши имена». В прошлом году он исполнил песню «4 ноября» вместе с Shaman (Ярославом Дроновым) на сцене национального центра «Россия» в Москве.

