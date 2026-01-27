В Геленджике и Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА

Вечером 27 января власти Геленджика объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале предупредил жителей о возможном звучании сирен системы оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Аналогичные меры предосторожности приняли в Туапсинском округе. Об угрозе атаки БПЛА также сообщили в Новороссийске, где включили сигналы тревоги из-за угрозы атаки дронов.

В 22.58 стало известно об отмене угрозы атаки БПЛА в Геленджике. Об этом сообщил мэр Алексей Богодистов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 27 января российские силы ПВО ликвидировали пять украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем Еще три дрона сбили над Азовским морем. По данным Минобороны России, всего за прошедшую ночь над регионами страны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество БПЛА — девять единиц — сбили в Курской области.

Никита Бесстужев