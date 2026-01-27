Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 21:29

В Новороссийске объявляли беспилотную угрозу

В Новороссийске вечером 27 января включали сирены сигнал «Внимание всем» из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на город. Об отмене угрозы стало известно в 20:59, сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Глава города напомнил гражданам о запрете съемки и публикации фото- и видеоматериалов отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальных сетях.

Беспилотная опасность на территории города была объявлена около 20:26.

Никита Бесстужев

Новости компаний Все