В Новороссийске объявляли беспилотную угрозу

В Новороссийске вечером 27 января включали сирены сигнал «Внимание всем» из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на город. Об отмене угрозы стало известно в 20:59, сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Глава города напомнил гражданам о запрете съемки и публикации фото- и видеоматериалов отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальных сетях.

Беспилотная опасность на территории города была объявлена около 20:26.

Никита Бесстужев