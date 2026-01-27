Трамп заявил об «очень хорошем» развитии событий по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине происходят «очень хорошие вещи». Деталей он не привел.

«Мы смотрим на некоторые очень хорошие вещи по Украине и России»,— сказал господин Трамп журналистам перед рабочей поездкой в Айову (трансляцию вел Sky News на YouTube-канале).

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. В Белом доме назвали встречу исторической и добавили, что Дональд Трамп «не теряет надежды на мирный процесс».

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй раунд консультаций 1 февраля. В Кремле говорили, что переговоры возобновятся на следующей неделе.

