Белый дом назвал историческими переговоры России, Украины и США в Абу-Даби

Переговоры делегаций России, Украины и США 23 и 24 января в Абу-Даби «имели историческое значение», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, президент США Дональд Трамп «не теряет надежды на мирный процесс».

«Команде президента (США.— “Ъ”) удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира»,— сказала госпожа Левитт на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Господин Трамп «глубоко вовлечен» в процесс урегулирования на Украине и получает доклады по этой теме от спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, добавила пресс-секретарь Белого дома.

По итогам переговоров в Абу-Даби пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что рассчитывать на их высокую результативность было бы ошибочно, так как впереди много работы. Следующий раунд консультаций, по его словам, пройдет на следующей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры возобновятся 1 февраля.

Об итогах первого раунда переговоров — в материале «Ъ» «Украину вписали в треугольник».