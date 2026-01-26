Песков анонсировал встречу РФ, США и Украины в Абу-Даби на следующей неделе

Новый раунд переговоров представителей России, США и Украины по мирному урегулированию пройдет на следующей неделе в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я точно сейчас дату не могу сказать»,— сказал господин Песков на брифинге. Других деталей грядущей встречи представитель президента не привел. Reuters со ссылкой на американского чиновника писал, что делегации могут вновь встретиться 1 февраля.

По поводу прошедших 23-24 января трехсторонних переговоров Дмитрий Песков отметил, что рассчитывать на их результативность было бы ошибочно. По его словам, вопрос урегулирования на Украине требует еще много работы. Одной из принципиальных для России тем встречи в ОАЭ пресс-секретарь назвал территории.

Подробнее о переговорном процессе в Абу-Даби — в материале «Ъ» «Украину вписали в треугольник».