Зеленский анонсировал продолжение переговоров России, Украины и США 1 февраля

Следующий раунд переговоров делегаций России, Украины и США состоится 1 февраля, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он добавил, что «было бы лучше» провести встречу раньше. Об этом господин Зеленский сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: UAE Government / Handout / Reuters Фото: UAE Government / Handout / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что переговоры пройдут на следующей неделе, но точную дату не назвал. Reuters со ссылкой на американского чиновника писал, что делегации могут встретятся 1 февраля в Абу-Даби.

Первый раунд прошел 23 и 24 января в Абу-Даби. По итогам встречи в Кремле сказали, что рассчитывать на высокую результативность контактов в Абу-Даби было бы ошибочно, так как впереди много работы.

Об итогах первого раунда переговоров — в материале «Ъ» «Украину вписали в треугольник».