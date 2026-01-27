Переговоры переговаривают на свой лад

Перед вторым раундом переговоров по Украине в Абу-Даби Москва и Вашингтон изложили свое видение итогов предыдущего раунда. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала переговоры при посредничестве США «историческими», в то время как пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что это лишь начало переговорного процесса и «впереди очень серьезная работа». Отличающиеся по тональности американская и российская трактовки связаны с тем, что, с одной стороны, переговоры были достаточно содержательными, а с другой — что рабочие группы пока обходят вопрос, остающийся главным камнем преткновения. Между тем после встречи в Абу-Даби президент Зеленский заявил, что Киев не пойдет на вывод ВСУ из Донбасса.

Новый переговорный формат по Украине, прошедший первое испытание 23–24 января в Абу-Даби, обретает черты рабочего механизма согласования условий будущего мирного соглашения Москвы и Киева при посредничестве США.

«В минувшие выходные прошла многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер. Команда президента действительно усадила обе стороны этой войны за стол переговоров, чтобы продвинуться ближе к миру»,— оценила прошедшие в Абу-Даби консультации делегаций России, Украины и США пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, «президент Трамп остается глубоко вовлеченным в процесс», о котором его информируют спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер.

Российское видение стартовавших в Абу-Даби переговоров по Украине изложил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то время как его американская коллега сделала упор на самом факте того, что Москва и Киев начали обсуждать вопросы украинского урегулирования в присутствии представителей США, что в Белом доме уже готовы считать историческим событием, Дмитрий Песков несколько по-иному расставил акценты.

Согласившись, что начало переговоров в новом формате нужно оценивать положительно, пресс-секретарь Владимира Путина в то же время предостерег от завышенных ожиданий, отметив, что было бы ошибочным рассчитывать на высокую результативность первых контактов. «Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Впереди предстоит еще серьезная работа»,— подчеркнул Песков. При этом он напомнил, что ключевое значение для Москвы имеет политический блок тем, обсуждаемых в Абу-Даби.

«Территориальный вопрос, который является частью "формулы Анкориджа", имеет для российской стороны принципиальное значение»,— заявил пресс-секретарь президента России агентству «Интерфакс».

Не вполне согласился Дмитрий Песков и с появившимися в американских СМИ со ссылкой на представителей Белого дома сообщениями о том, что на переговорах якобы воцарилась дружеская атмосфера. «Я не стал бы говорить, что там было дружелюбие: вряд ли это возможно на данной стадии. Но если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить друг с другом»,— отметил он, добавив, что Москва ждет продолжения переговоров на следующей неделе.

Отличающиеся по тональности американская и российская трактовки переговоров в Абу-Даби в числе прочих факторов связаны с тем, что рабочие группы пока обходят ключевые для Москвы политические аспекты урегулирования и даже не рассматривают вопрос о выводе ВСУ из Донбасса.

Уже после завершения переговоров в Абу-Даби президент Зеленский в ходе визита в Вильнюс сообщил, что Киев считает необходимым договариваться о мире с Россией без обсуждения территориальных уступок. «Наша позиция по территориальной целостности Украины повторяться не будет. Все знают нашу позицию. Да, это две разные принципиальные позиции — украинская и российская»,— заявил Зеленский, призвав исключить эту тему из переговорного процесса.

Кроме того, в присутствии президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Кароля Навроцкого Зеленский подтвердил европейским союзникам свою решимость сохранить Украину как анти-Россию, сообщив, что исторически у Украины и Европы общий враг — «советская Москва» и «имперский Петербург».

Таким же врагом он считает и ближайшего союзника России — Белоруссию и ее народ.

По мнению Зеленского, «у шпица президента Лукашенко больше прав, чем у любого белоруса».

Ужесточив свою риторику уже после запуска трехстороннего формата переговоров в Абу-Даби, Зеленский поставил в двусмысленное положение Вашингтон, фактически дезавуировав слова спецпосланника президента Трампа Стивена Уиткоффа о том, что переговоры в Абу-Даби «были очень конструктивными».

Еще большее недоумение после его высказываний вызвала информация портала Axios, со ссылкой на представителя администрации США сообщившего: «Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским».

Причиной неготовности украинского президента допустить саму возможность обсуждения темы Донбасса называют его опасения по поводу возможных негативных внутриполитических последствий для его власти в Киеве, где это может быть воспринято радикально настроенной частью политической элиты и военными как «зрада» на переговорах под давлением Москвы.

В этой ситуации, подтверждая участие в переговорном процессе в Абу-Даби под эгидой США для демонстрации лояльности Вашингтону, президент Зеленский, судя по всему, нацелен максимально затянуть битву за Донбасс.

Его расчет строится на том, что после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США политическая ситуация в Вашингтоне уже к концу этого года может измениться не в пользу президента Трампа и это может открыть Украине новые возможности пережить нынешний тяжелый для нее период и продолжать противостоять России, при этом продолжая игнорировать сигналы о неизбежности территориальных уступок.

Еще большую двусмысленность в ситуацию вносит непроясненный вопрос о том, до какой степени администрация США намерена оказывать давление на Киев, чтобы сделать его более сговорчивым на переговорах в Абу-Даби.

Как сообщила 27 января газета The Financial Times со ссылкой на «восемь человек, знакомых с обсуждением», США якобы дали понять Киеву, что предоставят Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев сначала согласится на сделку, предполагающую вывод войск из Донбасса.

Однако эту информацию тут же поспешила опровергнуть заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. «Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что The Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно»,— заявила Анна Келли.

Сергей Строкань