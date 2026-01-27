Главные новости за 27 января: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Тамбов

Воронежского журналиста Александра Пирогова начали судить по делу о клевете на депутата Госдумы Андрея Маркова. Заявление о привлечении журналиста к ответственности в 2022 году в СКР подал сам депутат. Основанием для этого стал ряд статей, опубликованных в местных изданиях «Экономика и жизнь регионов» и «Воронежские новости» в 2020–2021 годах. Следствие считает, что журналист обвинил политика в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Конечным владельцем белгородского «Арт-карата» стала гонконгская компания SLH Group Limited. Она стала единственным владельцем московского ООО «Адамас айпи», которое выступает собственником 100% ООО БЮЗ «Арт-карат». Ранее «Ъ» сообщал, что владельцы сети «Адамас» могут продать свои активы MIUZ Diamonds за 3–5 млрд руб.

Липецкий завод переработки масличных бизнесмена Александра Цверкунова за 800 млн руб. могут пустить в марте. Ранее запуск первой очереди был намечен на декабрь 2024 года. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в компании». Изменение сроков реализации проекта связано со сложностями с оплатой и поставкой оборудования из Китая.

Экс-министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова отсудила у местного активиста Владимира Синельникова 100 тыс. руб. за обвинения в коррупции. Поводом послужили посты господина Синельникова, в одном из которых говорилось, что «десятки миллионов рублей субсидий могли быть разворованы при непосредственном участии Анны Коноваловой».

Городское отделение «Единой России» в Тамбове возглавил Александр Куприянов. Решение о назначении господина Куприянова было принято на заседании президиума регионального политсовета. Ранее городскую ячейку возглавляла депутат облдумы Ирина Тен.

Егор Якимов