Липецкий завод переработки масличных за 800 млн могут запустить в марте

ООО «Липецкий завод растительных масел» бизнесмена Александра Цверкунова планирует до конца марта 2026 года запустить первую очередь предприятия по переработке масличных культур в Добровском округе Липецкой области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона. Ранее запуск первой очереди был намечен на декабрь 2024 года.

На самом заводе «Ъ-Черноземье» рассказали, что сейчас компанией заказано и частично поставлено необходимое оборудование, в том числе маслопресс, и проводится его пуско-наладка. Также из Китая ожидается линия экстракции. «Изменение сроков реализации проекта связано со сложностями с оплатой и поставкой оборудования из КНР. При этом запланированные параметры остаются неизменными»,— пояснили на предприятии.

Запуск второй очереди (цеха экстракции) запланирован на сентябрь 2027 года. В компании добавили, что на заводе планируют перерабатывать подсолнечник, рапс и бобовые культуры. Сейчас на предприятии трудится 92 сотрудника, средняя зарплата составляет 71 тыс. руб.

В июне 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Цверкунов планирует вложить в строительство завода по переработке масличных культур в Добровском округе 800 млн руб. Ожидается, что на предприятии смогут перерабатывать до 500 т масличных в сутки. Инвестор собирается делать масло из местного сырья и обещает, что это будет экологически чистая продукция. Всего планируется создать 150 рабочих мест.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Липецкий завод растительных масел» зарегистрировано в Добровском районе Липецкой области в октябре 2017 года. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит обществом Александр Цверкунов. Ему принадлежат еще четыре компании, зарегистрированные в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях и специализирующиеся на торговле легковыми и грузовыми автомобилями, а также на их техобслуживании. 2024 год «Липецкий завод растительных масел» отработал с выручкой в 742 млн руб. и чистой прибылью в 15 млн руб. Годом ранее показатели составляли 48 млн и 312 тыс. руб. соответственно.

Егор Якимов