Бенефициаром ювелирного завода «Арт-карат» в Белгороде стала фирма из Гонконга

С 26 января конечным бенефициаром белгородского ювелирного завода «Арт-карат», который, как считалось, принадлежал экс-депутату облдумы Михаилу Несветайло, является гонконгская компания SLH Group Limited. Она стала единственным владельцем московского ООО «Адамас айпи», которое выступает собственником 100% ООО БЮЗ «Арт-карат». Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.

Владельцем «Арт-карата» считался экс-депутат Белгородской облдумы Михаил Несветайло (на фото)

Гонконгской компании перешли доля гендиректора ООО «Адамас айпи» Ильи Сильченко в 1% и 99%, принадлежавшие московскому АО «Форум капитал» (собственники не раскрываются, директор — Михаил Несветайло). Сам господин Несветайло значился одним из собственников ООО до 11 декабря 2025 года.

Компания «Адамас айпи» вошла в число учредителей юрлица «Арт-карата» 1 марта 2023 года, получив долю в 33,3%. До этого она принадлежала Михаилу Тебекину, сыну белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, попавшего под уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Еще по 33,3% было у Дины Несветайло и Ильи Сильченко. К июлю 2023 года ООО «Адамас айпи» стало единственным владельцем ООО БЮЗ «Арт-карат».

По данным Rusprofile, ООО БЮЗ «Арт-карат» было зарегистрировано в Белгороде в апреле 2015 года. Основной вид деятельности — производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Единственный владелец — ООО «Адамас айпи». Генеральный директор — Илья Сильченко, который также руководит «Адамас айпи».

В начале декабря «Ъ» сообщал, что владельцы сети «Адамас» могут продать свои активы MIUZ Diamonds за 3–5 млрд руб. По данным Kartoteka.ru, АО МЮЗ контролируется ГК РУИЗ, которая по состоянию на 2020 год принадлежала офшору «Секундум лтд».

АО «1-я ювелирная сеть», управляющее магазинами «Адамас», до 2022 года принадлежало «Адамас-ювелирторгу», которое ликвидировано вследствие банкротства.

Алина Морозова