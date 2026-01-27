Воронежского журналиста начали судить по делу о клевете на депутата Госдумы

В Центральном райсуде Воронежа состоялось первое заседание по уголовному делу известного журналиста Александра Пирогова, обвиняемого в клевете на депутата Госдумы от региона Андрея Маркова (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). В ходе заседания, которое посетил корреспондент «Ъ-Черноземье», сторона обвинения зачитала обвинительное заключение и начала оглашать материалы дела.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», расследованием уголовного дела в отношении журналиста занималось местное управление Следственного комитета России. Заявление о привлечении Александра Пирогова к ответственности в ведомство в 2022 году подал сам депутат. Основанием для этого стал ряд статей, опубликованных в местных изданиях «Экономика и жизнь регионов» и «Воронежские новости» в 2020–2021 годах. Следствие считает, что журналист обвинил политика в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности, под клеветой региональное управление Следственного комитета России подразумевает утверждения в текстах о том, что господин Марков во время службы в УФСБ «проявлял слабовольность и неуравновешенность», а также якобы уклонился от командировки в Чечню и не самостоятельно написал диссертацию. Кроме того, преступлениями трактуются части текстов, в которых рассказывается, как во время работы чиновником политик якобы курировал местных оппозиционеров, входивших в признанную впоследствии экстремистской организацию, обманывал коллег, за деньги организовывал протесты и контролировал работу большинства местных СМИ.

Потерпевший не прибыл для участия в судебном заседании. Александр Пирогов после оглашения обвинительного заключения сказал, что выскажет суду свою позицию позже. Известно, что он отрицает свою вину. Свою позицию журналист подробно раскрыл в публикации «Воронежских новостей», в которой он рассказал, что следствие в материалах дела неточно цитировало его тексты и отнесло к его авторству статью, которую он не писал.

Следующее заседание по уголовному делу назначено на 24 февраля.

Сергей Толмачев