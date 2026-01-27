Городское отделение «Единой России» в Тамбове возглавил Александр Куприянов

Первый заместитель председателя Тамбовской областной думы Александр Куприянов назначен секретарем городского отделения «Единой России» (ЕР) в Тамбове. Об этом сообщили в партии.

Решение о назначении господина Куприянова было принято на заседании президиума регионального политсовета. Ранее городскую ячейку возглавляла депутат облдумы Ирина Тен. Как подчеркнули в партии, новому секретарю поручено разработать план развития и представить его в ближайшее время.

Александру Куприянову 54 года. С 2011 года заседает в Тамбовской облдуме, где ранее представлял КПРФ и «Справедливую Россию». В 2015-м господина Куприянова выдвигали на выборы местного губернатора от партии «Патриоты России», на тот момент он являлся финансовым директором ООО «Промышленная группа "Дизель"». В 2021-м он был избран в областной парламент от ЕР. Господин Куприянов является координатором партийного проекта «Историческая память».

Сергей Толмачев