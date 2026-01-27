Курская экс-министр отсудила у активиста 100 тысяч за обвинения в коррупции

Ленинский районный суд Курска частично удовлетворил иск бывшего врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма региона Анны Коноваловой к местному активисту Владимиру Синельникову, опубликовавшему в соцсетях тексты, в которых среди прочего экс-чиновница обвинялась в коррупции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе 2025 года господин Синельников выложил на своей странице во «Вконтакте» и Telegram-канале пост, в котором говорилось, что «десятки миллионов рублей субсидий могли быть разворованы при непосредственном участии Анны Коноваловой». Также в посте утверждалось, что у экс-министра якобы имеются родственные связи с губернатором Курской области (шла ли речь о нынешнем главе региона или об экс-руководителях, в тексте не уточнялось).

Госпожа Коновалова посчитала, что эти сообщения подрывают ее деловую репутацию, не соответствуют действительности и порочат ее честь и достоинство, в связи с чем подала иск к активисту. Бывшая чиновница просила суд взыскать с Владимира Синельникова 1 млн руб. компенсации морального вреда.

Ленинский райсуд удовлетворил ее требования только на 100 тыс. руб. Господина Синельникова также обязали опубликовать опровержение части написанных им постов. Активист подал апелляционную жалобу. Решение не вступило в законную силу.

Кроме того, присутствовавшая как слушатель на рассмотрении дела мать экс-чиновницы допустила ряд оскорблений в адрес Владимира Синельникова, после чего он обратился с заявлением в прокуратуру. Возбужденное впоследствии дело об административном правонарушении направлено в мировой судебный участок № 11 Центрального округа Курска. Его рассмотрение назначено на 2 февраля.

Госпожа Коновалова была назначена министром приоритетных проектов развития территории и туризма Курской области в декабре 2022 года при губернаторстве Романа Старовойта. Ранее она работала его старшим советником. В октябре 2025 года нынешний глава Курской области Александр Хинштейн сократил число министерств в облправительстве — это коснулось и ведомства Анны Коноваловой.

В 2020 году Владимир Синельников и местная общественница Наталья Ищенко пытались оспорить в суде законность режима самоизоляции в регионе. Они подали иски к экс-губернатору Роману Старовойту, однако суд их не удовлетворил.

Егор Якимов