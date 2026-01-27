Объем экспорта из Краснодарского края в ОАЭ увеличился на 37% в 2025 году

Краснодарский край нарастил экспорт в ОАЭ на 37% за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на заместителя губернатора Кубани Александра Руппеля.

«Несырьевой неэнергетический экспорт из Краснодарского края в Эмираты охватывает широкий спектр товаров: от органических химических соединений и пластмасс до сельскохозяйственной и пищевой продукции»,— цитирует господина Руппеля пресс-служба.

Вице-губернатор также отметил, что ОАЭ стабильно входят в пятерку крупнейших контрагентов Кубани. По его словам, развитая экономика и инфраструктура Эмиратов открывают кубанскому бизнесу доступ к рынкам Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Четыре кубанские компании представляют свой несырьевой экспорт на международной выставке Gulfood в Дубае, которая проходит до 30 января. Директор Центра поддержки экспорта Роман Воротников подчеркнул, что Gulfood является ключевой площадкой для развития экспортного потенциала, поскольку более 95% продуктов питания в регион Персидского залива импортируются.

Как писал «Ъ-Кубань», в апреле 2025 года агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края подписало соглашение об инвестиционном сотрудничестве с AIM Congress — структурой при правительстве Абу-Даби. В рамках соглашения предполагается укрепление отношений между бизнесом края и ОАЭ.

Никита Бесстужев