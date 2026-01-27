Регионы СКФО вошли в топ-10 «зеленого» туризма

27 января 2026 года в Госдуме подвели итоги исследования лучших направлений для ответственного туризма за 2025 год. Николай Валуев, первый зампред комитета по туризму и инфраструктуре, провел круглый стол, где объявили общенациональный рейтинг лучших направлений для ответственных путешествий за 2025 год.

Фото: Кавказ.РФ

Санкт-Петербург возглавила список, Москва заняла второе место, Нижегородская область — третье, Кемеровская область — четвертое. Кабардино-Балкария ворвалась на пятое место, Чеченская Республика — на восьмое, что ярко подчеркнуло рывок Северо-Кавказского федерального округа, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.

Регионы СКФО показали устойчивый рост турпотока при сохранении природы и культурного наследия. В 2023 году округ принял около 9 млн туристов, в 2024 году — свыше 10 млн, а за 2025-й власти прогнозировали прирост еще на 1 млн, до 11 млн посетителей с ежегодной динамикой в 9–10%. Эксперты отметили успех в балансе: Кавказ.РФ строит инфраструктуру курортов, интегрируя экологию и традиции. Замгендиректора корпорации Рустам Тапаев заявил: компания придерживается принципа «не навредить», делая туризм инвестиционно привлекательным и устойчивым.

Исследование провел ВШУ РУДН с поддержкой Русского географического общества, Евразийского рейтингового агентства, Союза индустрии гостеприимства и платформы «Погнали!». Оценивали регионы по индексу привлекательности и принципам устойчивости: экология, культура, инфраструктура. СКФО выделился качественным скачком — турпоток вырос в 2,5 раза с 2020 года.

Этот успех связан с госпрограммами: туризм — ключевой элемент развития СКФО до 2025 года, капитализация «Курортов Северного Кавказа» выросла с 15 млрд до плановых 60 млрд руб. Россия лидирует в СНГ по «зеленому» индексу, опережая Азербайджан и Беларусь, где внедряют стандарты для отелей и экотроп.

Станислав Маслаков