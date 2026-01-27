Число студентов в Ростовской области выросло на 4,5% за год

Количество студентов в вузах Ростовской области в 2025-2026 учебном году выросло на 4,5% и составило 144,2 тыс. человек. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации ведомства, в регионе работают 13 самостоятельных высших учебных заведений и 25 филиалов, где получают образование более трети студентов Юга России — 33,7%. Из общего числа обучающихся 44,8 тыс. человек учатся за счет федерального бюджета.

Почти на 5% увеличилось количество получателей государственной академической стипендии, что демонстрирует поддержку талантливой молодежи.

В нынешнем учебном году в донские вузы поступили 44,6 тыс. человек — на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Дипломы о высшем образовании в 2024 году получили 28 тыс. выпускников против 26,9 тыс. годом ранее. Большинство студентов — 56,7% — выбирают очную форму обучения, 28,7% учатся заочно, 14,6% — очно-заочно. Женщины составляют 48,5% от общего числа студентов.

«Образовательный процесс обеспечивают 6,7 тыс. преподавателей, из которых более 71% имеют ученую степень и почти 47% — ученое звание»,— говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко