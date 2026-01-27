Президент Сирии планирует встретиться с Путиным 28 января

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит Москву 28 января, сообщил телеканал Syira TV. По информации СМИ, он намерен встретится с президентом Владимиром Путиным.

Переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть аэродром в Камышлы, к которому Москва имеет доступ с 2019 года. Об этом «Ъ» ранее сообщил сирийский источник, знакомый с ситуацией. Дамаск намеревался поднять эту тему на переговорах с Москвой после перехода провинции Хасеке из-под контроля курдских формирований в юрисдикцию центральных властей.

Предыдущая встреча Владимира Путина с сирийским президентом прошла в середине октября. Тогда политики обсуждали возможность пересмотра прежних соглашений между странами, которые были заключены с правительством бывшего сирийского президента Башара Асада, сообщал министр иностранных дел Асаад аш-Шибани. Также президенты затрагивали вопрос российских военных баз.

Подробности — в материале «Ъ» «Базоотводный механизм».