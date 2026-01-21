Сирия может попросить российских военных покинуть аэродром в Эль-Камышлы

Переходное сирийское правительство может попросить российских военных покинуть одну из трех баз РФ в Сирии — аэродром в Эль-Камышлы на севере страны, к которому Москва имеет доступ с 2019 года. Об этом «Ъ» сообщил знакомый с ситуацией сирийский источник.

Переговоры по этому вопросу могут начаться после того, как провинция Хасеке, где расположен Эль-Камышлы, перейдет в юрисдикцию центральных властей из-под контроля курдских формирований, сообщил источник. «Мне кажется, русских попросят уйти из Эль-Камышлы полностью. Теперь им там нечего делать»,— сообщил собеседник «Ъ».

США, которые сохраняли военное присутствие на северо-востоке Сирии, тоже сократили свою миссию, отказавшись от дальнейшей поддержки курдской стороны, отметил сирийский источник.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российские военные могут покинуть сирийский север».