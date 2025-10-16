Песков: Путин и аш-Шараа обсуждали будущее российских военных баз в Сирии

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа затрагивали на переговорах в Кремле вопрос российских военных баз, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Других подробностей представитель Кремля не привел.

«По базам: тема фигурировала на повестке дня»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос, удалось ли в ходе переговоров договориться о судьбе российских военных баз в республике.

При этом господин Песков заявил, что не слышал о сообщениях о заинтересованности властей Сирии в восстановлении российского патрулирования, особенно в южных районах страны.

Ранее «Ъ» узнал, что Дамаск проявил интерес к тому, чтобы российская военная полиция возобновила патрулирование южных провинций Сирии, как она это делала до падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года. Как пояснил источник “Ъ”, подобная мера могла бы, по мнению переходного правительства, ограничить военную активность Израиля, занявшего с декабря 2024 года часть южных районов Сирии и продолжающего операции на этой территории.

Россия впервые после смены власти в Дамаске возобновила патрулирование, но пока в другом районе Сирии — вблизи северо-восточного города Эль-Камышлы, утверждают арабские СМИ. По их данным, это произошло всего через несколько дней после визита министра иностранных дел Сирии Асада аш-Шайбани в Москву 31 июля — 1 августа.

О переговорах Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «И другие переходные лица».

Анастасия Домбицкая