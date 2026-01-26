Винодельческое предприятие Тамани получит 307 тысячи евро за погибшие саженцы

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск винодельческого предприятия «Лоза Тамани» к транспортной компании «Руслайн», взыскав с ответчика 307 тыс. евро и убытки в размере 8,3 млн руб. Третьим лицом по делу выступило ООО «Бизон Карго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конфликт возник из-за нарушения условий транспортировки партии виноградных саженцев из Австрии. В апреле 2024 года между истцом и ООО «Бизон Карго» был заключен договор на международные автомобильные перевозки. Экспедитор привлек к выполнению работ ООО «Руслайн».

Как сообщает «Ъ-Новороссийск», по условиям заявки компания должна была доставить 230,9 тыс. привитых саженцев винограда в 774 ящиках производства Rebschule Tschida GMBH по маршруту из австрийского Апетлона в станицу Старотитаровскую Краснодарского края. Перевозка требовала использования рефрижератора с поддержанием температуры от двух до пяти градусов Цельсия.

При получении груза обнаружилась гибель всей партии товара. Экспертиза Темрюкской торгово-промышленной палаты от 18 июля 2024 года установила грубое нарушение температурного режима. В момент проверки температура в задней части транспортного средства достигала 39 градусов, а в отдельных ящиках с саженцами — от 8 до 44 градусов Цельсия.

Суд установил, что груз прибыл в таможню назначения 20 мая 2024 года и был размещен в зоне таможенного контроля СВХ «Континент» в соответствии с договором между «Континентом» и «Лозой Тамани».

Из материалов дела следует, что, поскольку истец не обращался к владельцу СВХ и в таможенный орган с просьбой о выгрузке товара в специальное место для хранения скоропортящихся товаров, СВХ «Континент» не предоставил перевозчику специальные условия и место хранения товара. В том числе не было обеспечено подключение холодильной установки рефрижератора к специальной электрической сети. Товар хранился в рефрижераторе перевозчика на территории СВХ в течение 57 дней.

Несмотря на длительное нахождение груза на таможне, суд признал ответственность за гибель товара за перевозчиком. По мнению юристов, прогнозы по обжалованию решения в вышестоящих инстанциях представляются незначительными.

Подробнее читайте в материале — «Груз не выдержал простоя».

Алина Зорина