Груз не выдержал простоя

Арбитражный суд Краснодарского края обязал транспортную компанию ООО «Руслайн» выплатить винодельческому предприятию ООО «Лоза Тамани» 307 тыс. евро и 8,3 млн руб. за гибель партии виноградных саженцев из-за нарушения температурного режима. Рефрижератор с саженцами простоял на таможне в мае 2024-го 57 дней, однако суд все равно счел, что ответственность за гибель груза лежит на перевозчике. Прогнозы по обжалованию в вышестоящих инстанциях, по мнению юристов, представляются незначительными.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ООО «Лоза Тамани» к транспортной компании ООО «Руслайн», взыскав с ответчика 307 097 евро в рублевом эквиваленте и убытки в размере 8,3 млн руб. расходов (включая госпошлину). Третьим лицом по делу выступило ООО «Бизон Карго».

Спор возник из-за нарушения условий транспортировки партии виноградных саженцев из Австрии. В апреле 2024 года между истцом и ООО «Бизон Карго» был заключен договор на международные автомобильные перевозки. Экспедитор в свою очередь привлек к выполнению работ ООО «Руслайн».

Согласно заявке, компания должна была доставить 230, 9 тыс. привитых саженцев винограда (774 ящика) производства Rebschule Tschida GMBH по маршруту из австрийского Апетлона в станицу Старотитаровскую Краснодарского края. Перевозка требовала использования рефрижератора с поддержанием температуры от двух до пяти градусов Цельсия.

При получении груза обнаружилась гибель всей партии товара. Экспертиза Темрюкской торгово-промышленной палаты от 18 июля 2024 года установила грубое нарушение температурного режима. В момент проверки температура в задней части транспортного средства достигала 39 градусов, а в отдельных ящиках с саженцами — от 8 до 44 градусов Цельсия.

Как установил суд, груз прибыл в таможню назначения 20 мая 2024 года и был размещен в зоне таможенного контроля СВХ ООО «Континент» в соответствии с договором между ООО «Континент» и ООО «Лоза Тамани».

Согласно положению таможенного законодательства, товар допускается в свободное обращение на территории Российской Федерации, в том числе, к перемещению из зоны таможенного контроля, после оформления декларации на товары и уплаты таможенных платежей и налогов.

Как следует из материалов дела, поскольку истец не обращался к владельцу СВХ и в таможенный орган с просьбой о выгрузке товара в специальное место для хранения скоропортящихся товаров, то СВХ ООО «Континент» не предоставил перевозчику специальные условия и место хранения товара, требующего специальных температурных условий хранения. В том числе подключения холодильной установки рефрижератора к специальной электрической сети. Таким образом, товар хранился в рефрижераторе перевозчика на территории СВХ.

Следует отметить, что СВХ ООО «Континент» специализируется на железнодорожных перевозках. Ответчик в суде пытался доказать, что поскольку доставленные в таможню саженцы винограда относятся к скоропортящимся товарам, то таможенные органы должны производить работу в первоочередном порядке после заявления декларанта. Однако каких-либо заявлений и действий со стороны ООО «Лоза Тамани» в отношении прибывшего товара, на основании которых таможенный орган или СВХ могли дать указание перевозчику для действий с товаром и транспортным средством, не поступало. В договоре на перевозку и в заявке условия о длительном хранении груза в рефрижераторе не оговаривалось. О длительном хранении груза на СВХ истец умалчивает в исковом заявлении и не оспаривает.

Выпуск товара последовал только через 57 дней простоя транспортного средства с грузом. ООО «Руслайн» неоднократно информировало ООО «Бизон Карго» о ненормативном простое транспортного средства в таможне назначения, а также о возможных последствиях хранения скоропортящегося груза в рефрижераторе, тем более в жаркое время года.

Тем не менее, суд сделал вывод, что ответственность за груз в период таможенного хранения также возлагалась на перевозчика.

Помимо стоимости погибшего груза в 307 097 евро, суд взыскал с ООО «Руслайн» платежи в размере 7,8 млн руб. (без учета госпошлины), такие как определение качества посадочного материала, услуги по обеспечению карантина растений, оформление документации, проведение скрининга, услуги в области таможенного оформления, биотестирование.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Лоза Тамани» зарегистрировано в 2006 году. Генеральным директором значится Надежда Жовтенко. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 192 тыс. руб. Головная компания — ООО «ТВК – КУБАНЬ», основной вид деятельности которой производство вина из винограда. ООО «Руслайн» зарегистрировано в 2003 году в Смоленске. Отрасль — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Руководитель Дмитрий Дроздов, бенефициар Евгений Савич. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 15,8 млн. руб.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев отмечает, что в первую очередь суд отталкивался от концепции профессиональной ответственности перевозчика за сохранность груза. Так как было установлено, что обязательные условия перевозки растений были не выполнены со стороны исполнителя, в данном случае водитель неправильно расположил их в фургоне, то, разумеется, в таком случае наступила ответственность со стороны исполнителя. «При этом особое значение имело применение нормы о приоритете международных договоров и Женевской Конвенции о перевозки грузов, которой устанавливается презумпция ответственности перевозчика за утрату или повреждение. При этом фактов, указывающих на то, что ответчик может быть освобожден от такой ответственности, представлено не было», — поясняет юрист.

Прогнозы по обжалованию в вышестоящих инстанциях, по мнению господина Терентьева, представляются незначительными, но при этом ответчик может попытаться выстроить апелляционную жалобу, отталкиваясь от аргументации о несоразмерности взысканных убытков. В частности, он может упирать на тот аргумент, что задержка таможенного оформления на 56 дней была неразумной и необоснованной, и как следствие — грузополучатель должен был предвидеть риски длительного хранения скоропортящегося груза и принять меры к его ускоренному оформлению.

Елена Турбина