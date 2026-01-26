Груз не выдержал простоя
Винодельческое предприятие Тамани получит компенсацию за погибшую партию саженцев из Австрии
Арбитражный суд Краснодарского края обязал транспортную компанию ООО «Руслайн» выплатить винодельческому предприятию ООО «Лоза Тамани» 307 тыс. евро и 8,3 млн руб. за гибель партии виноградных саженцев из-за нарушения температурного режима. Рефрижератор с саженцами простоял на таможне в мае 2024-го 57 дней, однако суд все равно счел, что ответственность за гибель груза лежит на перевозчике. Прогнозы по обжалованию в вышестоящих инстанциях, по мнению юристов, представляются незначительными.
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ООО «Лоза Тамани» к транспортной компании ООО «Руслайн», взыскав с ответчика 307 097 евро в рублевом эквиваленте и убытки в размере 8,3 млн руб. расходов (включая госпошлину). Третьим лицом по делу выступило ООО «Бизон Карго».
Спор возник из-за нарушения условий транспортировки партии виноградных саженцев из Австрии. В апреле 2024 года между истцом и ООО «Бизон Карго» был заключен договор на международные автомобильные перевозки. Экспедитор в свою очередь привлек к выполнению работ ООО «Руслайн».
Согласно заявке, компания должна была доставить 230, 9 тыс. привитых саженцев винограда (774 ящика) производства Rebschule Tschida GMBH по маршруту из австрийского Апетлона в станицу Старотитаровскую Краснодарского края. Перевозка требовала использования рефрижератора с поддержанием температуры от двух до пяти градусов Цельсия.
При получении груза обнаружилась гибель всей партии товара. Экспертиза Темрюкской торгово-промышленной палаты от 18 июля 2024 года установила грубое нарушение температурного режима. В момент проверки температура в задней части транспортного средства достигала 39 градусов, а в отдельных ящиках с саженцами — от 8 до 44 градусов Цельсия.
Как установил суд, груз прибыл в таможню назначения 20 мая 2024 года и был размещен в зоне таможенного контроля СВХ ООО «Континент» в соответствии с договором между ООО «Континент» и ООО «Лоза Тамани».
Согласно положению таможенного законодательства, товар допускается в свободное обращение на территории Российской Федерации, в том числе, к перемещению из зоны таможенного контроля, после оформления декларации на товары и уплаты таможенных платежей и налогов.
Как следует из материалов дела, поскольку истец не обращался к владельцу СВХ и в таможенный орган с просьбой о выгрузке товара в специальное место для хранения скоропортящихся товаров, то СВХ ООО «Континент» не предоставил перевозчику специальные условия и место хранения товара, требующего специальных температурных условий хранения. В том числе подключения холодильной установки рефрижератора к специальной электрической сети. Таким образом, товар хранился в рефрижераторе перевозчика на территории СВХ.
Следует отметить, что СВХ ООО «Континент» специализируется на железнодорожных перевозках. Ответчик в суде пытался доказать, что поскольку доставленные в таможню саженцы винограда относятся к скоропортящимся товарам, то таможенные органы должны производить работу в первоочередном порядке после заявления декларанта. Однако каких-либо заявлений и действий со стороны ООО «Лоза Тамани» в отношении прибывшего товара, на основании которых таможенный орган или СВХ могли дать указание перевозчику для действий с товаром и транспортным средством, не поступало. В договоре на перевозку и в заявке условия о длительном хранении груза в рефрижераторе не оговаривалось. О длительном хранении груза на СВХ истец умалчивает в исковом заявлении и не оспаривает.
Выпуск товара последовал только через 57 дней простоя транспортного средства с грузом. ООО «Руслайн» неоднократно информировало ООО «Бизон Карго» о ненормативном простое транспортного средства в таможне назначения, а также о возможных последствиях хранения скоропортящегося груза в рефрижераторе, тем более в жаркое время года.
Тем не менее, суд сделал вывод, что ответственность за груз в период таможенного хранения также возлагалась на перевозчика.
Помимо стоимости погибшего груза в 307 097 евро, суд взыскал с ООО «Руслайн» платежи в размере 7,8 млн руб. (без учета госпошлины), такие как определение качества посадочного материала, услуги по обеспечению карантина растений, оформление документации, проведение скрининга, услуги в области таможенного оформления, биотестирование.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Лоза Тамани» зарегистрировано в 2006 году. Генеральным директором значится Надежда Жовтенко. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 192 тыс. руб. Головная компания — ООО «ТВК – КУБАНЬ», основной вид деятельности которой производство вина из винограда.
ООО «Руслайн» зарегистрировано в 2003 году в Смоленске. Отрасль — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Руководитель Дмитрий Дроздов, бенефициар Евгений Савич. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 15,8 млн. руб.
Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев отмечает, что в первую очередь суд отталкивался от концепции профессиональной ответственности перевозчика за сохранность груза. Так как было установлено, что обязательные условия перевозки растений были не выполнены со стороны исполнителя, в данном случае водитель неправильно расположил их в фургоне, то, разумеется, в таком случае наступила ответственность со стороны исполнителя. «При этом особое значение имело применение нормы о приоритете международных договоров и Женевской Конвенции о перевозки грузов, которой устанавливается презумпция ответственности перевозчика за утрату или повреждение. При этом фактов, указывающих на то, что ответчик может быть освобожден от такой ответственности, представлено не было», — поясняет юрист.
Прогнозы по обжалованию в вышестоящих инстанциях, по мнению господина Терентьева, представляются незначительными, но при этом ответчик может попытаться выстроить апелляционную жалобу, отталкиваясь от аргументации о несоразмерности взысканных убытков. В частности, он может упирать на тот аргумент, что задержка таможенного оформления на 56 дней была неразумной и необоснованной, и как следствие — грузополучатель должен был предвидеть риски длительного хранения скоропортящегося груза и принять меры к его ускоренному оформлению.