Иран не оставит без ответа

МИД Ирана сообщил о более чем 3 тыс. погибших во время протестов. Президент США Дональд Трамп на этом фоне хоть и пообещал не наносить военных ударов, но направил американскую армаду в регион «на всякий случай». А американский Минфин расширил санкции на танкеры иранского теневого флота. В конце декабря люди вышли на улицы Тегерана из-за гиперинфляции и обвала валюты. За пару дней протесты распространились на всю страну. Вскоре власти полностью отключили связь и интернет. Данные о новых протестах перестали приходить только в середине января. Правозащитники заявляют о большем числе жертв. По разным оценкам, убитых во время подавления акций может быть от 4 тыс. до 12 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иранские чиновники в своих комментариях связывали эскалацию с вмешательством израильских или американских спецслужб. А после протестов Тегеран может ответить на иностранное вмешательство гораздо серьезнее, допускает преподаватель международных отношений Исфаханского университета Али Омиди: «На мой взгляд, иранское правительство полностью контролирует ситуацию. Во всех провинция и районах сейчас безопасно.

Протесты стали шоком для обеих сторон — и участников, и правительства. Власти не ожидали такого масштаба, столь значительных разрушений и большого числа жертв. Но правительство научилось, как действовать в будущем, если подобное повторится. Тегеран внимательно следит за действиями Вашингтона в регионе и ожидает какой-то военной активности со стороны США в ближайшем будущем. И если это произойдет, ответ будет военным.

Иран выступает против присутствия США или Израиля в Персидском заливе, и на этот раз иранские власти отреагируют сильнее.

Возможно, речь пойдет о нарушении транзита нефти в Ормузском проливе, ударах по Израилю или даже по трубопроводу, по которому идут поставки из Азербайджана в турецкий порт Джейхан для транзита в Израиль».

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что нападение на Иран может планировать Израиль. На фоне опасений по поводу военных действий против Тегерана нефть марки Brent подорожала почти до $66 за баррель. К утру авиакомпании Air France и нидерландская KLM приостановили полеты в страны Ближнего Востока, в том числе и в Иран. Но может ли Дональд Трамп что-либо предпринять? Политолог-американист Ян Веселов в этом пока не уверен: «Проблема очевидна — непредсказуемая политика Трампа. И это его сознательный ход. Американский президент часто посылает противоречивые сигналы, чтобы запутать оппонентов, и они не понимали, что от него ждать. Из этой же серии и история про обещанные военные удары, которые в итоге так и не были реализованы.

Ключевой целью для Белого дома остаются переговоры по ядерной программе. Да, возможно, администрация Трампа и хотела бы смены режима в Тегеране, но пока это не представляется реалистичной целью. А вот переговоры по ядерной программе остаются вполне перспективной целью. Еще одна проблема связана с тем, что Белый дом часто негативно влияет не только на своих соперников, но и на союзников. Мы это особенно ярко видели по ситуации с Гренландией. Вашингтон позволяет себе, с одной стороны, активно критиковать своих союзников, а с другой, требует от них солидарности и проведения общей политики в отношении соперников, условно, того же Ирана.

Поэтому европейцы пока не горят желанием присоединяться к подобным инициативам Белого дома».

Как утверждает AFP, не наносить удары по Ирану Дональда Трампа убедили арабские страны. Якобы Саудовская Аравия, Катар и Оман уговорили президента США отказаться от таких планов «в последнюю минуту», заявив, что попытка свергнуть режим аятолл вызовет потрясения на нефтяных рынках. Сам Трамп заявил, что передумал отправлять обещанную протестующим авиацию после того, как иранские власти якобы отказались казнить демонстрантов. По данным правозащитных организаций, после протестов были арестованы более 26 тыс. человек.

Александра Абанькова