Тегеран пропалывает протестное поле

Антиправительственные протесты, начавшиеся в Иране 28 декабря 2025 года, полностью подавлены. Об этом в среду, 21 января, объявил генеральный прокурор Исламской Республики Мохаммед Мовахед Азад, который дал понять, что это произошло благодаря четкой работе силовых структур. Восстановление стабильности в стране дало возможность властям начать сводить счеты с теми, кто был замечен в участии или поддержке антиправительственных акций, ставших самыми мощными за последние четыре года. В стране проводят аресты, конфискуется имущество общественных деятелей, поддерживавших протестующих. Преследованиям подвергается и «неблагонадежный» бизнес. На этом фоне США, казалось бы отказавшиеся от силовой акции против Ирана, наращивают военные силы в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Мятеж закончился»,— провозгласил 21 января Мохаммед Мовахед Азад. По его словам, иранский народ «должен быть благодарен тем, кто погасил этот мятеж, своевременно прибыв на место событий». Речь прежде всего идет о Корпусе стражей исламской революции, влиятельнейшей в Иране военно-политической структуре, и правоохранительных органах, которые, как считают правозащитники, прибегли к избыточному применению силы по отношению к манифестантам, что привело к гибели тысяч людей. «Провокаторы будут преданы суду и наказаны в соответствии со всеми правовыми процедурами»,— пообещал генпрокурор Ирана. По каким статьям будут преследовать участников уличных акций, он не уточнил.

По данным The Financial Times, иранские власти начали проводить аресты подозреваемых в разжигании протестов и преследовать тех, кто публично высказался в их поддержку. Так, Генеральная прокуратура Исламской Республики возбудила уголовные дела против 15 публичных деятелей в сфере спорта и киноиндустрии, виновных, по версии Тегерана, в подстрекательстве к уличным акциям. Правоохранители пообещали конфисковать их недвижимость для компенсации ущерба, нанесенного государственному имуществу.

Власти выявили как минимум 60 заведений общепита в разных городах Ирана, которые, по их мнению, замешаны в «прямой или косвенной» поддержке антиправительственных выступлений.

Американский канал Fox News со ссылкой на иранскую оппозицию за рубежом, выступил с заявлением, что Тегеран вынуждает родственников убитых манифестантов платить по $10 тыс. за возвращение тел. По этим же данным, людей, схваченных правоохранителями, в заключении пытают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Высший совет национальной безопасности Ирана впервые подсчитал общее количество граждан, погибших во время уличных волнений. Согласно его заявлению, опубликованному в среду, 21 января, жертвами волнений стали 3117 человек, в числе которых как манифестанты, так и сотрудники сил безопасности. Оппозиция считает, что эти цифры сильно занижены.

Гибель манифестантов — главная причина, по которой президент США Дональд Трамп обещал применить к Тегерану военную силу.

В интервью каналу CNBC, которое было записано в среду, 21 января, в швейцарском Давосе, Трамп снова не исключил использования силы по отношению к Исламской Республике. Однако главным раздражителем на сей раз он назвал не преследование протестующих, а потенциальную готовность Ирана вернуться к ядерным разработкам. «Это (силовая акция.— “Ъ”) произойдет вновь, если они будут заниматься подобным,— сказал президент США.— Они должны прекратить ядерные разработки». Что же касается протестов, то, по мнению главы Белого дома, Тегеран перестал преследовать протестующих именно после угроз со стороны Вашингтона.

Тем временем Вашингтон продолжает наращивать военную мощь в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке. Вслед за направленной в этот район авианосной ударной группой туда было решено перебросить истребители F-15, бронетехнику и дополнительные средства ПВО в виде зенитных ракетных комплексов THAAD и Patriot.

На этом фоне силовые ведомства Израиля сохраняют повышенный уровень готовности, ожидая новой конфронтации между Ираном и США, утверждают источники «Гаарец». По их словам, американские удары по Исламской Республике могут быть нанесены в ближайшие дни. Если руководство Ирана почувствует реальную угрозу, то возрастет вероятность того, что оно попытается эскалировать ситуацию и нанести удары по Израилю, полагают в израильских профильных ведомствах.

Нил Кербелов