И пусть Тегеран подождет

Президент США Дональд Трамп решил пока не бить по Ирану. Это демонстрирует редкий для него разворот от логики «быстрой победоносной войны» к осторожной оценке рисков. Следуя настоятельным рекомендациям советников, региональных союзников и общественного мнения, президент фактически признал, что сценарий «второго Каракаса» в Иране невозможен: Тегеран обладает и значительными военными ресурсами, и сетью прокси-структур, а попытка обезглавить режим могла бы лишь консолидировать вокруг него общество. При этом господин Трамп оставляет себе пространство для маневра — рассуждения о «красной линии» и продолжающаяся переброска сил в регион сохраняют угрозу удара как инструмента давления, но одновременно усиливают политические риски: отказ от операции подрывает образ жесткого лидера, тогда как реальная война грозит повторением иракского сценария с долгосрочным падением рейтингов. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп принял решение отказаться от ударов по Ирану, по крайней мере на время — к такому выводу приходит The Wall Street Journal (WSJ).

Казалось бы, еще во вторник, 13 января, президент США был полон решимости вновь продемонстрировать мощь американского оружия: он заявлял, что отменяет все встречи с иранскими лидерами, призывал иранцев «свергнуть режим» и обещал протестующим, что «помощь в пути». Однако тремя днями позже стало ясно: ударов по Ирану не будет. Господин Трамп отказался от военной операции и заявил, что нападения не последует по крайней мере до тех пор, пока Тегеран не решит возобновить казни.

Когда в пятницу, 16 января, журналисты спросили американского лидера, кто переубедил его в том, что все-таки не стоит бить по Ирану, тот ответил, что такое решение он принял сам.

«Никто меня не переубедил. Я убедил сам себя»,— сказал Дональд Трамп, подчеркнув, что именно отмена смертных приговоров в Иране повлияла на его решение.

Такому развороту предшествовали почти недели напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Повторяющиеся посты Дональда Трампа в социальных сетях в поддержку протестующих породили споры — решится ли президент США вновь ударить по Ирану, как это было в июне прошлого года. Тогда он дал Тегерану две недели на переговоры по иранской ядерной программе, но нанес удар, не дожидаясь окончания этого срока. По его приказу бомбардировщики B-2 и подводная лодка с крылатыми ракетами на борту атаковали три объекта иранской ядерной инфраструктуры. Некоторые наблюдатели ожидали подобного маневра и в этот раз. В подтверждение этих прогнозов США направили в регион ударную авианосную группу, дополнительные истребители и системы противоракетной обороны. Рано утром в среду, 14 января, США эвакуировали часть персонала с авиабазы Эль-Удейд в Катаре — ключевого центра воздушных операций США в регионе. Американское военное командование готовилось в этот день к приказу о нанесении удара, но он так и не последовал.

Наиболее жесткими сторонниками силового вмешательства выступали сенаторы-«ястребы» Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Томми Табервилл. Они с нетерпением ждали в Иране повторения сценария с захватом Николаса Мадуро в Венесуэле, сравнивая иранский режим с нацистами и призывая «остановить убийства любой ценой». Правда, узнав об отмене ударов, они смягчили свою риторику, заявив, что с помощью давления удалось спасти сотни протестующих от казни, что уже огромное достижение.

Сомнения начали одолевать Дональда Трампа уже 13 января, когда он вопреки планам отказался от встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, на которой должны были предметно обсуждать планы ударов. Тем же вечером в интервью CBS News господин Трамп сказал, что не получает достоверных данных о числе убитых протестующих, но пообещал, что, если иранские власти начнут их «вешать», «мы примем очень решительные меры».

Как выяснила WSJ, советники и союзники смогли объяснить американскому президенту, что нанесение удара по ядерным объектам Ирана в прошлом году было куда менее сложной задачей, чем попытка свергнуть режим в Тегеране.

Триумфальной операции, как это было с президентом Венесуэлы, вряд ли получится, уверяли они.

Среди своих советников в администрации президент Трамп больше всего прислушивается к мнению вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. И именно они, по данным газеты, разъяснили президенту риски попыток смены режима «с воздуха». Стоит отметить, что это редкий случай совпадения позиций двух этих людей: согласно утечкам в СМИ, в других ситуациях госсекретарь предпочитал силовые решения, тогда как Вэнс призывал к осторожности и дипломатическому пути решения проблем.

Большое влияние на решение Дональда Трампа оказали и региональные союзники США. Они опасались, что удары по Ирану могут спровоцировать очередной затяжной конфликт на Ближнем Востоке, не приведя при этом к свержению иранского режима.

Примечательно, что даже представители израильского руководства настаивали в этот раз, что время для атаки на Иран неподходящее. По словам неназванных американских чиновников, с которыми удалось пообщаться WSJ, в среду Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Израильский лидер вновь подчеркнул, что США не должны наносить удар сейчас, так как протесты внутри Ирана уже подавлены и бомбардировки не помогут противникам режима.

Израиль также опасался ответных ударов по своей территории и в случае конфликта нуждался бы в более сильном военном присутствии США в регионе, чтобы от них защититься.

Активные дипломатические усилия предпринимали и иранские представители. Советник по нацбезопасности Ирана Али Лариджани и другие иранские чиновники обратились к соседним странам, включая монархии Персидского залива, Ирак и Турцию, с просьбой оказать давление на США. Тегеран предупредил их, что в случае атаки на Иран страны Залива, такие как Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, подвергнутся ответным ударам по базам США на их территории. В медийном поле Тегеран обращался непосредственно к США. Так, в интервью Fox News министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что режим прекращает казни. 16 января Дональд Трамп принял окончательное решение. «Я глубоко уважаю тот факт, что иранское руководство отменило все запланированные казни»,— заявил он.

Большое влияние на решение господина Трампа, вероятно, оказало и общественное мнение. В новом опросе Университета Куиннипиак (Quinnipiac University) 70% опрошенных избирателей заявили, что, по их мнению, США не должны вмешиваться в дела Ирана, используя силу, и лишь 18% посчитали иначе.

Политологи предупреждают, что удары по Ирану могли бы аукнуться Дональду Трампу так же, как операция в Ираке Джорджу Бушу-младшему. После вторжения в эту страну в 2003 году его рейтинг, по данным Gallup, снизился с 71% (апрель 2003 года) до 46% к концу 2004 года, а затем — до 30%.

Если бы президент Трамп решился на удар по Ирану, политические последствия особенно в преддверии выборов в Конгресс в 2026 году могли бы быть схожими: кратковременный всплеск одобрения и резкий его спад при первых жертвах или затяжной операции.

С другой стороны, демонстративный отказ от операции тоже не помогает рейтингам. В «ястребином» лагере проводят другие исторические аналогии — на этот раз с Джорджем Бушем-старшим, который в 1991 году призвал иракцев восстать против Саддама Хусейна, но затем отказался вмешиваться. А Сюзан Мэлони, эксперт по Ирану и вице-президент программы внешней политики Института Брукингса в Вашингтоне, заявила WSJ, что иранские протестующие восприняли решение господина Трампа как предательство.

Как бы то ни было, в Вашингтоне оставляют пространство для маневра. США продолжили переброску военных сил к Ирану — возможный признак того, что атака пока не исключена. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт подтвердила: «Если убийства продолжатся, последствия (для Тегерана.— “Ъ”) будут тяжелыми».

Преподаватель РУДН, политолог, специалист по странам Среднего Востока Фархад Ибрагимов в беседе с “Ъ” отметил, что до последнего момента многое указывало на подготовку удара США по Ирану, однако вмешательство региональных посредников — Саудовской Аравии, Катара, Омана и Турции и даже Израиля, которые предупредили о риске масштабной дестабилизации, скорректировало планы Вашингтона. По его словам, Иран остается «очень крепким орешком» с большим населением, обширной территорией и сетью прокси-группировок и спящих ячеек, а попытка «обезглавить» его ударами по центрам принятия решений может привести к появлению еще более жесткого лидера и консолидации части общества вокруг режима, что сделает перспективу быстрой победы США крайне сомнительной. При этом, считает эксперт, риск удара США по Ирану все еще сохраняется.