США подбирают время для удара по Ирану
Вашингтон направил на Ближний Восток авианосец
Администрация президента США Дональда Трампа направила на Ближний Восток как минимум одну авианосную ударную группу на фоне слухов о готовящейся операции против Ирана. В ночь на пятницу, 16 января, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, посвященное ситуации вокруг Исламской Республики, где с 28 декабря 2025 года продолжаются протестные выступления. В ходе встречи американская сторона подтвердила, что Тегеран обязательно понесет ответственность за подавление уличных акций. Впрочем, как утверждают израильские официальные лица, Белый дом решил пока не спешить с началом военной кампании. Об этом его якобы попросил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который хочет подготовить собственную страну к новому раунду конфронтации на Ближнем Востоке.
Фото: U.S. Navy / Reuters
О том, что один американский авианосец направился в сторону Ближнего Востока, сообщили 15 января источники американского телеканала Fox News. На данный момент в регионе дислоцированы три американских эсминца и три прибрежных боевых корабля, но, по словам собеседников Fox News, Вашингтон планирует нарастить свои силы, чтобы располагать широким диапазоном военных сценариев в отношении Тегерана, на который Дональд Трамп угрожал пойти войной в ответ на подавление уличных демонстраций, продолжающихся с 28 декабря. Хорошо информированный источник этого СМИ пояснил: если президент США решится санкционировать боевые действия, то это будет что-то «более агрессивное». Многое будет зависеть от того, как Тегеран будет действовать в эти дни.
США всерьез рассматривают военные сценарии, однако подбирают подходящее время, дают, в свою очередь, понять источники Axios.
По их словам, 14 января Биньямин Нетаньяху связался с американским лидером по телефону, чтобы попросить его отложить военную операцию. Еврейскому государству необходимо больше времени для подготовки к потенциальной конфронтации, поскольку оно опасается попасть под ответные иранские удары. «Насколько нам известно, Трамп решил взять дополнительное время на размышление»,— рассказал Axios израильский источник, близкий к канцелярии премьер-министра.
Набор опций широк, указывают собеседники Axios. «Президент (Дональд Трамп.— “Ъ”) не исключает никаких вариантов ни сейчас, ни в будущем,— сказал в разговоре с порталом один из американских чиновников.— Не стоит подталкивать его. Ему нравится сохранять свободу выбора, и отличительной чертой его подходов является готовность поговорить с кем угодно и когда угодно».
В четверг, 15 января, специальный посланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что на днях американская сторона связалась с иранскими властями, чтобы донести до них свою обеспокоенность планами Исламской Республики казнить задержанных протестующих. «Это (подготовка к расправам.— “Ъ”) было остановлено,— сказал дипломат.— Я надеюсь на дипломатическое решение».
Пока США применили к Ирану только точечные меры.
В четверг Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также ряда командиров органов безопасности и Корпуса стражей исламской революции — влиятельной военно-политической организации, близкой к механизму принятия государственных решений. Параллельно рестрикции последовали в отношении «сети теневого банкинга, посредством которой Иран ежегодно осуществляет торговлю на десятки миллиардов долларов через международную финансовую систему». Как пояснил Минфин, это ответ на попытки подавить протесты.
А в ночь на 16 января США созвали заседание СБ ООН, посвященное ситуации в Иране. Постоянный представитель Штатов при ООН Майк Уолц заявил, что в Исламской Республике только «режим несет ответственность за экономические страдания иранского народа» и что он «будет привлечен к ответственности». Господин Уолц поставил Тегерану в вину развитие ядерной программы, «дестабилизацию Ближнего Востока» сетью шиитских военизированных группировок, а также происшедшую в 1984 году атаку на посольство США в Бейруте, которую в действительности совершил палестинский радикал.
Отвечая господину Уолцу, заместитель постпреда Ирана при ООН Голямхоссейн Дарзи заявил, что США созвали заседание СБ ООН, чтобы замаскировать свое участие в разжигании протестов в Иране. «Любой акт агрессии, прямой или косвенный, будет встречен решительным, соразмерным и законным ответом»,— пообещал, кроме того, иранский дипломат.
На заседании СБ ООН выступил иранско-американский журналист и правозащитник Ахмад Батеби, который в 1999 году, будучи студентом, был арестован Тегераном за участие в уличных протестах и приговорен к смертной казни. Господин Батеби вызвал недовольство иранского правительства тем, что фото, на котором он держит окровавленную рубашку своего друга, попало на обложку британского журнала The Economist. Он провел в тюрьме восемь лет и неоднократно подвергался пыткам. При этом, по его словам, в заключении его заставляли рассказывать на камеру, что он якобы был проплаченным американским шпионом. Только в 2008 году господину Батеби удалось сбежать в США.
«Сейчас в Иране точно такая же ситуация,— подчеркнул политический активист.— Многие невинные люди выходят на улицы, требуя своих прав, а иранский режим снимает их на камеру и утверждает, что они агенты "Моссада"». Обратившись к постпреду Ирана, господин Батеби сказал: «Я здесь, перед вами. Вы пытались убить меня, но не смогли. Вы не можете убить всех».
Между тем иранские власти утверждают, что демонстранты сами сеют насилие.
Кроме того, по официальной версии, протесты в Иране естественным образом прекратились. «Мы полностью контролируем ситуацию,— заверил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, выступая в эфире канала Fox News.— Мы не допустим высокого уровня напряженности, потому что это может повлечь катастрофические последствия».