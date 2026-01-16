США подбирают время для удара по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа направила на Ближний Восток как минимум одну авианосную ударную группу на фоне слухов о готовящейся операции против Ирана. В ночь на пятницу, 16 января, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, посвященное ситуации вокруг Исламской Республики, где с 28 декабря 2025 года продолжаются протестные выступления. В ходе встречи американская сторона подтвердила, что Тегеран обязательно понесет ответственность за подавление уличных акций. Впрочем, как утверждают израильские официальные лица, Белый дом решил пока не спешить с началом военной кампании. Об этом его якобы попросил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который хочет подготовить собственную страну к новому раунду конфронтации на Ближнем Востоке.

О том, что один американский авианосец направился в сторону Ближнего Востока, сообщили 15 января источники американского телеканала Fox News. На данный момент в регионе дислоцированы три американских эсминца и три прибрежных боевых корабля, но, по словам собеседников Fox News, Вашингтон планирует нарастить свои силы, чтобы располагать широким диапазоном военных сценариев в отношении Тегерана, на который Дональд Трамп угрожал пойти войной в ответ на подавление уличных демонстраций, продолжающихся с 28 декабря. Хорошо информированный источник этого СМИ пояснил: если президент США решится санкционировать боевые действия, то это будет что-то «более агрессивное». Многое будет зависеть от того, как Тегеран будет действовать в эти дни.

США всерьез рассматривают военные сценарии, однако подбирают подходящее время, дают, в свою очередь, понять источники Axios.

По их словам, 14 января Биньямин Нетаньяху связался с американским лидером по телефону, чтобы попросить его отложить военную операцию. Еврейскому государству необходимо больше времени для подготовки к потенциальной конфронтации, поскольку оно опасается попасть под ответные иранские удары. «Насколько нам известно, Трамп решил взять дополнительное время на размышление»,— рассказал Axios израильский источник, близкий к канцелярии премьер-министра.

Набор опций широк, указывают собеседники Axios. «Президент (Дональд Трамп.— “Ъ”) не исключает никаких вариантов ни сейчас, ни в будущем,— сказал в разговоре с порталом один из американских чиновников.— Не стоит подталкивать его. Ему нравится сохранять свободу выбора, и отличительной чертой его подходов является готовность поговорить с кем угодно и когда угодно».

В четверг, 15 января, специальный посланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что на днях американская сторона связалась с иранскими властями, чтобы донести до них свою обеспокоенность планами Исламской Республики казнить задержанных протестующих. «Это (подготовка к расправам.— “Ъ”) было остановлено,— сказал дипломат.— Я надеюсь на дипломатическое решение».

Пока США применили к Ирану только точечные меры.

В четверг Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также ряда командиров органов безопасности и Корпуса стражей исламской революции — влиятельной военно-политической организации, близкой к механизму принятия государственных решений. Параллельно рестрикции последовали в отношении «сети теневого банкинга, посредством которой Иран ежегодно осуществляет торговлю на десятки миллиардов долларов через международную финансовую систему». Как пояснил Минфин, это ответ на попытки подавить протесты.

А в ночь на 16 января США созвали заседание СБ ООН, посвященное ситуации в Иране. Постоянный представитель Штатов при ООН Майк Уолц заявил, что в Исламской Республике только «режим несет ответственность за экономические страдания иранского народа» и что он «будет привлечен к ответственности». Господин Уолц поставил Тегерану в вину развитие ядерной программы, «дестабилизацию Ближнего Востока» сетью шиитских военизированных группировок, а также происшедшую в 1984 году атаку на посольство США в Бейруте, которую в действительности совершил палестинский радикал.

Отвечая господину Уолцу, заместитель постпреда Ирана при ООН Голямхоссейн Дарзи заявил, что США созвали заседание СБ ООН, чтобы замаскировать свое участие в разжигании протестов в Иране. «Любой акт агрессии, прямой или косвенный, будет встречен решительным, соразмерным и законным ответом»,— пообещал, кроме того, иранский дипломат.

На заседании СБ ООН выступил иранско-американский журналист и правозащитник Ахмад Батеби, который в 1999 году, будучи студентом, был арестован Тегераном за участие в уличных протестах и приговорен к смертной казни. Господин Батеби вызвал недовольство иранского правительства тем, что фото, на котором он держит окровавленную рубашку своего друга, попало на обложку британского журнала The Economist. Он провел в тюрьме восемь лет и неоднократно подвергался пыткам. При этом, по его словам, в заключении его заставляли рассказывать на камеру, что он якобы был проплаченным американским шпионом. Только в 2008 году господину Батеби удалось сбежать в США.

«Сейчас в Иране точно такая же ситуация,— подчеркнул политический активист.— Многие невинные люди выходят на улицы, требуя своих прав, а иранский режим снимает их на камеру и утверждает, что они агенты "Моссада"». Обратившись к постпреду Ирана, господин Батеби сказал: «Я здесь, перед вами. Вы пытались убить меня, но не смогли. Вы не можете убить всех».

Между тем иранские власти утверждают, что демонстранты сами сеют насилие.

Кроме того, по официальной версии, протесты в Иране естественным образом прекратились. «Мы полностью контролируем ситуацию,— заверил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, выступая в эфире канала Fox News.— Мы не допустим высокого уровня напряженности, потому что это может повлечь катастрофические последствия».

Нил Кербелов