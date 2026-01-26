Жителю Анапы предъявили обвинение в организации заказного убийства родственников

Следственный комитет России по Краснодарскому краю предъявил обвинение 39-летнему жителю Анапы в организации заказного убийства двоюродного брата и его супруги за 1 млн руб. (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина длительное время конфликтовал с родственниками из-за имущественного спора, связанного с недвижимостью в Анапе. В декабре 2025 года он решил устранить двоюродного брата и его жену.

Не желая лично участвовать в преступлении, обвиняемый обратился к знакомому с просьбой найти киллера. Деятельность злоумышленника попала в поле зрения правоохранителей, а дальше его действия проходили под контролем.

Подысканный исполнитель согласился совершить убийство за 1 млн руб. Организатор передал ему адрес жертв, необходимую информацию и фотографии. Он потребовал инсценировать разбойное нападение.

После получения информации о якобы выполненном заказе, подтверждающих снимков и личных вещей жертвы мужчина был задержан. Суд заключил обвиняемого под стражу по ходатайству следователя. По делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Никита Бесстужев