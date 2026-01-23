«Планируем увеличить объем производства продукции АПК до 673 млрд рублей»

Непогода в прошлом году причинила ущерб сельскому хозяйству Краснодарского края на миллиарды рублей. Несмотря на это, по урожаю ряда культур, в частности — по рису и винограду, регион остается лидером среди российских регионов. О мерах поддержки, оказанным кубанским аграриям, значимости агрострахования, импортозамещении в семеноводстве, росте производства сельхозпродукции с добавленной стоимостью, а также о планах на будущий год — «Review. Ъ-Кубань» рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка

— Андрей Николаевич, давайте поведем итоги сельскохозяйственного года на Кубани. Что стало причиной низкого урожая?

— Итоги прошлого сезона наглядно демонстрируют влияние погодных условий на эффективность агропромышленного комплекса. Несмотря на наличие материально-технических ресурсов для получения высокого урожая, своевременное и качественное проведение уходных работ на полях, именно природные факторы стали главной причиной значительного снижения урожая.

Засуха, затронувшая северную территорию края, нанесла серьезный ущерб. По распоряжению губернатора режим чрезвычайной ситуации был объявлен сразу в 11 районах, поскольку последствия оказались критичными: общая площадь пострадавших озимых и яровых культур превысила 1 млн га, общий ущерб исчисляется миллиардами рублей.

— По каким культурам непогода ударила наиболее сильно, а какие выстояли и благодаря чему?

— Особенно пострадали зерновые и масличные культуры, сахарная свекла. В то же время, в масштабах страны наш урожай зерновых и зернобобовых культур оказался наивысшим — около 11,2 млн тонн. По рису мы продолжаем лидировать, собрано свыше 830 тыс. тонн. По масличной группе валовый сбор всех культур — подсолнечника, сои и рапса — превысил 1 млн тонн. Здесь хочу отметить заслугу наших ученых, которые на протяжении всего сезона сопровождали аграриев — давали рекомендации по уходным работам, реанимировали часть посевов.

Садоводческие хозяйства в прошлом году тоже ощутили влияние погодных условий. Возвратные заморозки и последующая засуха негативно сказались на производстве фруктов и ягод. Урожай ниже предыдущего года — 510 тыс. тонн. Но он, между тем, вошел в пятерку лучших в истории края и считается одним из высших в стране. По сбору винограда достигнут рекорд — 313 тыс. тонн. В истории Кубани такого никогда не было.

— Какие меры поддержки власти оказали кубанским аграриям, в частности в связи с особенностями неурожайного года?

— В прошлом году государственные инвестиции в агропром края составили 15,8 млрд руб. Это субсидии, гранты, социальные выплаты и льготные кредиты. Всего около 40 мероприятий для каждой категории хозяйств и всех направлений деятельности. Традиционно самым востребованным механизмом осталось льготное кредитование. По итогам года одобрено около 2 тыс. заявок на сумму кредитов 53,7 млрд руб.

Если говорить о помощи пострадавшим от засухи предприятиям, то для них помощь была комплексная. По льготным кредитам мы получили дополнительный лимит в сумме более 220 млн руб., здесь особая благодарность Минсельхозу России. Через Фонд микрофинансирования Краснодарского края аграриям были предоставлены льготные микрозаймы по двум программам. Это «Специальный (ЧС)» с размером займа до 5 млн руб. и под 0,1% годовых сроком на два года. Вторая программа — «Фермер» с размером займа до 5 млн руб. под 0,1-4,25% годовых и сроком также на два года. Кроме того, пострадавшим хозяйствам предоставлены отсрочки арендной платы на земельные участки, находящиеся в краевой собственности.

— Насколько активно хозяйства прибегают к практике агрострахования?

— Аграрии, помимо средств, выделяемых в рамках мер господдержки, получили и страховые выплаты. Но если говорить объективно, то процент охвата пострадавших посевов незначительный: из-за засухи погибли около 60 тыс. гектаров, из которых защищены страховой системой лишь 17,6 тыс. гектаров. Особенно это касается фермерских хозяйств, где было застраховано менее 15% пострадавших посевов. Причина — небольшие хозяйства все еще рассматривают страхование как лишние расходы, оправдываясь низким уровнем вероятности наступления страхового случая.

Считаю, что здесь со стороны аграриев должно быть более ответственное отношение. Вложение средств в систему страхования значительно снижает риск финансовых потерь в случае форс-мажорных обстоятельств. Цена потерянного урожая будет гораздо выше вложений в страхование. Тем более, что агрострахование ежегодно субсидируется.

— Как обстоят дела с экспортом кубанской сельхозпродукции? В какие страны и какие культуры были экспортированы в 2025 году? Каковы объемы сельскохозяйственного экспорта Кубани?

— Краснодарский край традиционно входит в число крупнейших российских регионов-экспортеров агропродукции. Внешняя торговля ведется со 100 странами. По итогам прошлого года экспорт продукции АПК превысил 5,7 млн тонн. Успешно идет курс на развитие несырьевого экспорта. Напомню, это приоритетная задача в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». За год его доля в общей экспортной корзине края выросла на 6%. Увеличились поставки практически всех продуктов молочной и мясной группы. Мороженого — на 30%, мяса птицы — на 10%. Существенный рост экспорта соусов на основе растительных масел — около 50%, продуктов глубокой переработки зерна — свыше 30%.

— Как на Кубани обстоят дела с импортозамещением семян? Есть успехи в данном направлении по результатам прошлого года?

— Озимые культуры, рис, рапс, сою мы уже давно возделываем из отечественных семян. По остальным культурам тоже ежегодно достигаем хороших результатов. В прошлом году по сахарной свекле российскими семенами засеяли почти 20% площади, по кукурузе — 60%.

Развитие селекции и семеноводства — это одна из национальных целей агропрома на ближайшие годы. Стоит задача нарастить долю сева отечественных семян на уровне не менее 70%. Считаю ее выполнимой абсолютно по всем культурам, аграрная наука сегодня достаточно сильная. Ученые в связке с производственным блоком, сельхозпредприятиями могут создавать вполне конкурентоспособные селекционные разработки. В 2026 году эта работа будет вестись в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», наши ученые совместно с аграриями будут вести селекцию новых перспективных гибридов яровых культур. На эти цели направляем около 84,5 млн руб.

— Расскажите подробнее об участии региона в национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В чем его суть? Какие направления он затрагивает?

— Этот национальный проект начал свою реализацию в прошлом году. Основные направления проекта включают подготовку квалифицированных кадров для отрасли, стимулирование научных исследований, разработку и внедрение инновационных решений, а также совершенствование агротехнологий.

Наш регион в прошлом году в рамках этого нацпроекта реализовывал региональный проект «Кадры в АПК». В четырех школах Кубани совместно с инвесторами были организованы агротехнологические классы, созданы пространства для качественного изучения профильных дисциплин, связанных с сельским хозяйством. Это позволяет выстроить эффективную систему профессиональной ориентации будущих специалистов, начиная с уровня средней школы и заканчивая непосредственным трудоустройством в отрасль. В этом году сеть агротехклассов будет расширена, они будут созданы в пяти образовательных учреждениях региона.

Как я уже сказал, в рамках нацпроекта в текущем году предусмотрено активное участие региона в развитии научно-исследовательской составляющей. Особое внимание уделяется направлению селекции ключевых сельхозкультур. Еще одним важным направлением станет поддержка развития биотехнологий, включая создание современных критически важных препаратов и добавок.

— Как на Кубани реализуется политика по развитию производства сельхозпродукции с добавленной стоимостью?

— В прошлом году, как и ранее, по многим видам продукции пищевой промышленности наш регион сохранил статус крупнейшего производителя. Например, по таким социально важным продуктам как плодоовощные консервы, сахар свекловичный, рисовая крупа, растительное масло. Наши производители присутствуют не только на внутреннем рынке, но уже узнаваемы в других странах.

По итогам прошедшего года мы фиксируем рост производства до 40% по многим продуктам питания. Рассчитываем, что и в 2026 году сможем констатировать такие успехи.

— Какие задачи стоят перед отраслью в 2026 году?

— Перед нами поставлены амбициозные задачи: обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора и укрепить конкурентоспособность. Мы нацелены на повышение эффективности сельского хозяйства и достижение технологического лидерства.

Ключевые ориентиры этого года включают значительное увеличение объемов производства сельхозпродукции, сохранение высоких темпов развития пищевой промышленности и поддержку инвестиционной активности. Планируется увеличить объем производства сельхозпродукции до 673 млрд руб. Отгрузка пищевой продукции ожидается на уровне 800 млрд руб. с ростом индекса производства до 105,6%. Налоговые поступления, по нашим прогнозам, достигнут отметки в 50 млрд руб., инвестиции составят 61,6 млрд руб.

Особое внимание уделяем развитию науки и технологий. Совместно с учеными продолжим работу над созданием новых сортов ключевых сельскохозяйственных культур, адаптированных к меняющимся климатическим условиям нашего региона. В животноводстве продолжится внедрение передовых методов селекции крупного рогатого скота, позволяющие значительно повысить производительность молочного стада.

Будем развивать малые формы хозяйствования через механизмы кооперации. Безусловный приоритет — создание комфортных условий жизни на селе и подготовка квалифицированных кадров для аграрного сектора.

Планируем увеличить объемы несырьевого экспорта продукции АПК, достигнув показателя в размере почти 2,8 млрд долларов США. Эти усилия позволят укрепить как экономическую устойчивость региона, так и занять достойное место на международной арене.

Господдержка в этом году направлена на реализацию стратегических целей: обеспечение продовольственной безопасности и снижение зависимости от импорта. Общий объем финансирования составит 10,4 млрд руб.

Беседовал Дмитрий Михеенко