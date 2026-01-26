Рассмотрение иска Генпрокуратуры к депутатам Госдумы и ЗСК начнется 3 февраля

Центральный районный суд Сочи назначил на 3 февраля 2026 года предварительное заседание по иску Генпрокуратуры России к бывшему и действующему депутатам Госдумы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко, их родственникам, а также к депутату Законодательного собрания Краснодарского края Александру Карпенко и другим лицам (всего в деле фигурируют 30 физлиц). Информация появилась в карточке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Вороновский перед началом заседания комиссии Государственной думы России по лишению его депутатской неприкосновенности

Надзорное ведомство намерено обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество ответчиков.

Третьими сторонами в деле являются региональные компании, специализирующиеся на строительстве и ремонте автомобильных дорог и принадлежащие ответчикам. Среди них: ООО «Стройюгрегион» (учредитель — Александр Карпенко), Северское ДРСУ (Милана Дорошенко), Красноармейское ДРСУ (Лия Сария) и другие.

«Ъ» выяснил подробности иска. По информации, предоставленной надзорными органами и ФСБ России, господин Вороновский, ранее занимавший руководящие посты в администрации Краснодарского края, получал взятки за распределение бюджетных средств на строительство и ремонт дорожных объектов. Другие фигуранты дела, как утверждает истец, либо оказывали ему содействие, либо на их имя оформлялось имущество, приобретенное на полученные средства.

Анатолия Вороновского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие утверждает, что фигурант, будучи вице-губернатором Краснодарского края и курируя дорожную отрасль в 2019–2020 годах, принимал взятки в виде имущества и услуг. В 2021 году он был избран в Государственную думу.

2 декабря 2025 года Государственная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий господина Вороновского. Генпрокурор Александр Гуцан обратился с ходатайством о привлечении его к уголовной ответственности, которое было удовлетворено абсолютным большинством голосов. На следующий день суд рассмотрел ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета России, поддержанное Генеральной прокуратурой Российской Федерации, и арестовал фигуранта.

Наталья Решетняк