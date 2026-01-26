Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рассмотрение иска Генпрокуратуры к депутатам Госдумы и ЗСК начнется 3 февраля

Центральный районный суд Сочи назначил на 3 февраля 2026 года предварительное заседание по иску Генпрокуратуры России к бывшему и действующему депутатам Госдумы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко, их родственникам, а также к депутату Законодательного собрания Краснодарского края Александру Карпенко и другим лицам (всего в деле фигурируют 30 физлиц). Информация появилась в карточке дела.

Анатолий Вороновский перед началом заседания комиссии Государственной думы России по лишению его депутатской неприкосновенности

Анатолий Вороновский перед началом заседания комиссии Государственной думы России по лишению его депутатской неприкосновенности

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Анатолий Вороновский перед началом заседания комиссии Государственной думы России по лишению его депутатской неприкосновенности

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Надзорное ведомство намерено обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество ответчиков.

Третьими сторонами в деле являются региональные компании, специализирующиеся на строительстве и ремонте автомобильных дорог и принадлежащие ответчикам. Среди них: ООО «Стройюгрегион» (учредитель — Александр Карпенко), Северское ДРСУ (Милана Дорошенко), Красноармейское ДРСУ (Лия Сария) и другие.

«Ъ» выяснил подробности иска. По информации, предоставленной надзорными органами и ФСБ России, господин Вороновский, ранее занимавший руководящие посты в администрации Краснодарского края, получал взятки за распределение бюджетных средств на строительство и ремонт дорожных объектов. Другие фигуранты дела, как утверждает истец, либо оказывали ему содействие, либо на их имя оформлялось имущество, приобретенное на полученные средства.

Анатолия Вороновского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие утверждает, что фигурант, будучи вице-губернатором Краснодарского края и курируя дорожную отрасль в 2019–2020 годах, принимал взятки в виде имущества и услуг. В 2021 году он был избран в Государственную думу.

2 декабря 2025 года Государственная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий господина Вороновского. Генпрокурор Александр Гуцан обратился с ходатайством о привлечении его к уголовной ответственности, которое было удовлетворено абсолютным большинством голосов. На следующий день суд рассмотрел ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета России, поддержанное Генеральной прокуратурой Российской Федерации, и арестовал фигуранта.

Наталья Решетняк

