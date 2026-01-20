Был бы депутат, а иск найдется

“Ъ” стали известны подробности иска, в котором Генпрокуратура России требует обратить в доход государства имущество бывшего и действующего депутатов Госдумы Анатолия Вороновского и Андрея Дорошенко, их родственников и доверенных лиц. По данным надзора и ФСБ России, господин Вороновский, занимая в прошлом руководящие должности в администрации Кубани, получал откаты за распределение бюджетных средств на строительство и ремонт дорог. Другие ответчики, по данным истца, либо ему помогали, либо на них оформлялось приобретенное имущество. Объем полученного с 2016 года незаконного дохода, согласно данным прокуратуры, превысил 2,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Генпрокуратура направила в Центральный райсуд Сочи иск об обращении в доход РФ активов почти трех десятков физических лиц. Среди ответчиков — бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский, депутат Госдумы Андрей Дорошенко и их родственники, а также депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко.

Как установили надзорное ведомство и ФСБ, начиная с 2016 года, когда Анатолий Вороновский занял должность министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, он вместе с другими соответчиками получил коррупционный доход на сумму не менее 2,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комитета Госдумы России по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Дорошенко (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Член комитета Госдумы России по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Дорошенко (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уже тогда, по данным истца, господин Вороновский стал распределять государственные и муниципальные заказы не по результатам конкурентных процедур, а по своему усмотрению среди узкого круга хозяйствующих субъектов и в дальнейшем требовать от них откаты. Последние являлись обязательным условием для доступа к выполнению работ и услуг по обустройству и обслуживанию транспортной инфраструктуры края.

Для реализации задуманного, говорится в иске, господин Вороновский привлек своих близких, доверенных и подконтрольных лиц, в том числе Андрея Дорошенко и Александра Карпенко. Первый в 2012–2021 годы являлся депутатом заксобрания Краснодарского края — работал в комитете по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы. Господин Карпенко в сентябре 2022 года был избран депутатом заксобрания Краснодарского края, в котором стал членом комитета по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам.

Господа Вороновский, Дорошенко и Карпенко, отмечается в иске, не соблюдали антикоррупционные запреты, а «служебные полномочия и свое влияние использовали для обогащения себя и подконтрольных лиц».

Как установил надзор, злоупотребляя должностными полномочиями, господин Вороновский обеспечивал подготовку и проведение аукционов с завышением стоимости работ по строительству и ремонту автомобильных дорог, выделение финансирования на их выполнение, выбирал круг фирм, участвующих в освоении бюджетных средств, организовывал признание их победителями торгов, заключение контрактов, перечисление им ассигнований и последующую беспрепятственную приемку сданных работ.

В свою очередь, господин Дорошенко с 2018 по 2021 год, а господин Карпенко с 2021 по 2025 год по протекции Анатолия Вороновского возглавляли Союз дорожников Кубани, членство в котором для дорожно-строительных компаний было обязательным условием участия в конкурсах на право заключения контрактов. При этом площадка ассоциации использовалась для получения откатов, утверждает прокуратура.

На площадке ответчики устанавливали для господина Вороновского размер незаконного вознаграждения, исчисляемого в процентах от сметной стоимости заказов, гласит иск.

В нем отмечается, что если претендент не соглашался передавать незаконное вознаграждение, то Анатолий Вороновский и его приближенные создавали для него административные барьеры, отменяли торги, вводили штрафные санкции, не принимали выполненные работы.

Когда в 2021 году господин Вороновский был избран депутатом Госдумы и включен в состав комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, это, по данным надзора, позволило ему пролоббировать назначение подконтрольных ему Алексея Переверзева на пост министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, Андрея Косьянова, Юрия Савенко, Алексея Смаглюка и Александра Дашука — на должности заместителей последнего.

Через них (проходят по делу в качестве соответчиков) господин Вороновский, используя статус депутата, продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, говорится в исковом заявлении.

Коррупционные доходы легализовались через фонд «Моя Кубань», созданный для строительства объектов социального назначения. Всего с 2017 по 2024 год 46 подрядчиков-предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 млрд руб. «под видом добровольных пожертвований на общественно-полезные цели», которые надзор и считает откатами.

Затем средства уходили на счета подконтрольных компаньонам Вороновского фирм и выводились в теневой оборот.

По данным Генпрокуратуры, часть коррупционно нажитых денег шла на развитие подконтрольного депутату и его компаньонам бизнеса, другая — на приобретение дорогостоящей недвижимости, которая оформлялась на доверенных лиц.

Знакомство с депутатом позволяло господам Дорошенко, Карпенко и другим, используя положение Анатолия Вороновского во власти, получать аффилированным им компаниям — ПКФ ДТК, «Арма-Лайн», «Северское ДРСУ», «Стройюгрегион», «Основа», «Дормост» и другим — контракты на строительство и ремонт автомобильных дорог. Тем самым ответчики «увеличивали капитализацию и прибыльность своих компаний за счет государственного бюджета».

Надзор подчеркивает, что, став в 2021 году депутатом Госдумы, господин Дорошенко продолжил управлять ПКФ ДТК, «Арма-Лайн» и «Северское ДРСУ». Чтобы скрыть данный факт, он формально зарегистрировал доли в фирмах на своих детей — Милану и Эльдара Дорошенко.

Генпрокуратура требует конфисковать у ответчиков десятки земельных участков, квартир и домов в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской Республике, доли ответчиков в различных компаниях, средства на их счетах и ценные бумаги. В частности, по мнению надзора, в казну должны быть обращены 19 предприятий (большинство из них дорожно-строительные), подконтрольных экс-депутату Вороновскому.

Оперативно получить комментарии депутатов Карпенко и Дорошенко “Ъ” не удалось. Адвокат Анатолия Вороновского, арестованного за взятки, высказала “Ъ” уверенность в том, что все его активы были приобретены законно. При этом она недоумевает, почему прокуратура требует изъять имущество бывшей жены экс-депутата, с которой он в разводе.

Мария Локотецкая, Анна Перова, Краснодар