СКР возбудил дело о халатности после нападения собаки на ребенка в Севастополе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на ребенка в Севастополе. Мальчик был госпитализирован с травмами кистей рук и запястья, сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Дело находится в производстве следственных органов ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Как писал «Ъ-Кубань», в Севастополе школьника госпитализировали с травмами кистей рук и запястья после нападения бродячей собаки. Инцидент произошел 21 января на улице Тульской, сообщили в прокуратуре города.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Никита Бесстужев