В Севастополе ребенка госпитализировали после нападения бродячей собаки
В Севастополе школьника госпитализировали с травмами кистей рук и запястья после нападения бродячей собаки. Инцидент произошел 21 января на улице Тульской, сообщили в прокуратуре города.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным надзорного ведомства, ребенка укусила одна из двух собак, которых местные жители регулярно замечают в этом районе. Мальчику потребовалась медицинская помощь, он был доставлен в больницу.
Информация о происшествии получила распространение в социальных сетях. Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту нападения животного, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.