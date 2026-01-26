Медведев: Россия пока не получила от США ответа на предложение по ядерным вооружениям

Москва пока не получила предметного официального ответа от Вашингтона на наше предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в интервью «Ъ» сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Президент России выдвинул конструктивную инициативу: добровольное сохранение сторонами приверженности лимитам по ДСНВ еще как минимум в течение одного года после завершения его жизненного цикла (то есть после 5 февраля,— "Ъ"). Глава нашего государства подчеркнул, что эта мера может быть жизнеспособной только при условии, что Америка будет действовать аналогичным образом и не предпримет шагов, которые нарушают сегодняшний паритет»,— напомнил Дмитрий Медведев.

Реализация российской инициативы могла бы, по его словам, стать «существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности, расширение стратегического диалога с США». «Однако предметного официального ответа на наше предложение мы от Вашингтона пока не получили»,— уточнил он.

Сохранить на год и более количественные потолки (на боезаряды, носители и пусковые установки) истекающего ДСНВ президент России Владимир Путин предложил США еще в сентябре прошлого года. Недавно президент США Дональд Трамп подробно высказался на эту тему в интервью The New York Times, однако его позиция яснее не стала. В МИД России подход США сочли противоречивым.

Елена Черненко