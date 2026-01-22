МИД РФ назвал противоречивыми заявления Трампа по ДСНВ

Россия до сих пор не получила ответа США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, публичные заявления президента США Дональда Трампа можно отнести к разряду противоречивых.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Последний комментарий американского лидера по данному вопросу трудно отнести к разряду многообещающих. Но пока не совсем понятно, является ли это последним словом Вашингтона»,— сказала Мария Захарова на брифинге. Она призвала дождаться даты истечения срока ДСНВ – 5 февраля. «Чтобы можно было делать окончательные выводы по указанному сюжету и обоснованно высказываться о перспективах развития событий»,— объяснила представитель российского МИДа.

В сентябре прошлого года Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа так и не дал. В начале января он заявил, что можно заключить соглашение «получше» после истечения срока ДСНВ, но на этот раз с участием Китая.

Лусине Баласян