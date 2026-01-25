Удар по теплу

В ночь на воскресенье, 25 января, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. На фоне сильных морозов целью снова стал энергетический объект. Местные власти назвали удар «самым массированным», однако он не привел к масштабным потерям. Из-за участившихся атак на энергообъекты чиновников обучат обслуживать и заправлять генераторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Около 22 часов в субботу, 24 января, в Белгороде объявили ракетную опасность, были включены сирены. За этим последовала длинная серия взрывов, сопровождавшихся вспышками.

Губернатор Вячеслав Гладков назвал обстрел «самым массированным». По его словам, ВСУ атаковали областной центр с применением РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили 24 боеприпаса. Никто из местных жителей не пострадал, однако повреждение получил не названный главой региона «объект энергетики».

В момент удара в Белгороде был 15-градусный мороз. В итоге на повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харьковской горе (юг Белгорода), остановились насосы.

На места обстрелов прибыли дежурные бригады и оперативные службы. Мэр Валентин Демидов после атаки сообщил, что работу насосов восстановят за полчаса.

На Харьковской горе в результате обстрела произошло два пожара: в хозяйственной постройке в частном секторе и во дворе многоэтажки. Спасатели быстро потушили огонь. Из-за падения обломков сбитых воздушных целей в расположенном в 15 км южнее Белгорода селе Таврово повреждения получили кровли двух частных домов.

Утром в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что дежурные службы повторно обследуют все объекты энергетики. Выяснилось, что в результате обстрела произошел скачок напряжения, который привел к прорыву труб в системе теплоснабжения города Строитель, расположенного примерно в 20 км севернее областного центра. Глава региона выразил надежду, что благодаря работе местных властей горожане «практически не заметили аварию». Он не стал подробно рассказывать о всех последствиях обстрела, чтобы не «вооружить врага»: «Повторный ущерб может быть гораздо серьезнее. Самое главное, что вы должны знать, дорогие жители Белгородской области и города Белгорода: все находятся на своих рабочих местах и выполняют всю необходимую работу». Отдельно господин Гладков поблагодарил войска противовоздушной обороны, так как они не допустили «огромного ущерба».

Всего за прошедшие сутки, согласно ежедневной сводке губернатора, ВСУ атаковали Белгородскую область 53 боеприпасами и 65 беспилотниками.

В результате в Шебекино ранение получила местная жительница, повреждены 8 частных домов и 2 квартиры в многоэтажке, а также более 20 транспортных средств. В расположенном рядом с Белгородом поселке Малиновка в результате удара дрона пострадала линия электропередачи. Днем в воскресенье число пострадавших увеличилось: в приграничном поселке Красная Яруга в результате взрыва FPV-дрона рядом с частным домом были ранены три человека, в том числе ребенок. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

С начала января Белгород справляется с последствиями атак на энергетические объекты. Так, ночью на 9 января из-за мощного ракетного обстрела в 12-градусный мороз без света и тепла остались порядка 600 человек. Местные власти тогда говорили, что потери энергетических мощностей были катастрофическими. В ночь на 21 января город подвергся еще одному ракетному обстрелу. Тогда масштабного отключения электроэнергии удалось избежать, хотя скачки напряжения все же привели к выключению лифтов в десятках многоэтажек Белгорода. Из-за участившихся атак на объекты энергетики власти Белгородской области ввели новшество. С середины наступающей недели местные чиновники начнут учиться чистить, заправлять и обслуживать генераторы, которых в регионе более 5 тыс.

Сергей Толмачев, Воронеж